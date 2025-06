Fibak nie ma wątpliwości. Wskazał zwyciężczynię meczu Świątek - Sabalenka

Iga Świątek zmierza po obronę tytułu Roland Garros, a także pierwszy triumf od niespełna roku. Po drodze pokonała już pięć rywalek, a najcięższy bój stoczyła z Jeleną Rybakiną. Teraz czeka ją kolejne wielkie wyzwanie - spotkanie z Aryną Sabalenką, które przez wiele osób postrzegane jest jako przedwczesny finał. - Mecze przeciwko Arynie są zawsze wyzwaniem. Szczególnie że potrafi dostosować się do każdej nawierzchni. Muszę jednak skupić się na sobie i po prostu spróbować wygrać. Będę się przygotowywała taktycznie do tego meczu. Sabalenka jest świetną zawodniczką, ale ja jestem gotowa na to wyzwanie - deklarowała 24-latka.

Wojciech Fibak nie ma wątpliwości. "Iga wygra turniej po raz piąty"

Nadchodzący pojedynek emocjonuje całe środowisko tenisowe. Eksperci i kibice starają się wytypować faworytkę. Nie inaczej postąpił Wojciech Fibak. Nie pozostawił złudzeń, kto wygra ten mecz. - Świątek jest dla mnie zdecydowaną faworytką półfinału - zaczął były tenisista w rozmowie z PAP, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet". Następnie wymienił mocne strony Polki, które mogą mieć kluczowy wpływ na końcowy wynik. - Jest od Sabalenki szybsza i zwrotniejsza. Świetnie serwuje, zwłaszcza z drugiego podania. I doskonale gra w obronie - podkreślał.

- Powtarzam, jestem przekonany, że Iga wygra turniej po raz piąty - mówił wprost Fibak. - Dlatego jutro lecę do Paryża, by półfinał i finał obejrzeć na żywo - dodawał. Jego zdaniem Świątek nie powinna mieć większych kłopotów w starciu z Sabalenką, na pewno nie takie, jak z Rybakiną, kiedy to przegrywała już 1:6, 0:2. Fibak sądzi, że nadchodzący mecz będzie bardzo wyrównany, ale ostatecznie do finału awansuje Świątek.

"Żadna dziewczyna z Igą nie wygra"

Podobne zdanie wyraził już kilka dni temu, nawet zanim było wiadome, że panie zagrają ze sobą. - Ona [Sabalenka, przyp. red.] też nie potrafi odpowiednio atakować serwisu Igi, więc jak będzie dochodziło do wymian, to znów da o sobie znać uregulowany już forhend Polki. Tego najbardziej potrzebowała. Jak on dobrze funkcjonuje, to żadna dziewczyna z Igą nie wygra w Roland Garros - ocenił Fibak w rozmowie ze Sport.pl tuż po meczu z Rybakiną.

Spotkanie Świątek - Sabalenka zaplanowano na czwartek 5 czerwca. Godzina jego rozpoczęcia nie jest jeszcze znana. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.