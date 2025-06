Hit w Ekstraklasie! Cracovia ma nowego trenera. To już oficjalne

15 maja br. wyjaśniła się przyszłość Dawida Kroczka. Cracovia poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z trenerem i będzie szukać nowego szkoleniowca na przyszły sezon. - Jako trener zdaje sobie sprawę, że wyniki w tej rundzie nie były zadowalające - tłumaczył Kroczek na konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji przez klub. Od tego czasu media łączyły z pracą w Cracovii takich trenerów, jak Jan Urban (do niedawna Górnik Zabrze) czy Dusan Kerkez (Botew Płowdiw). Wybór władz klubu przy Kałuży był jednak zupełnie inny.

Wielki hit. Oto nowy trener Cracovii. "Słoweńcowi spodobał się pomysł"

W środę o godz. 12:00 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża, a także nowego trenera. Został nim Słoweniec Luka Elsner, który złożył podpis pod kontraktem ważny do czerwca 2027 r. Tym samym potwierdziły się doniesienia medialne sprzed kilku dni.

Do tej pory Elsner nie pracował w Polsce. Ostatnio był związany ze Stade Reims, skąd został zwolniony 3 lutego br. po remisie 1:1 z Paris Saint-Germain. Elsner prowadził swoje zespoły w 81 meczach na poziomie Ligue 1. Wcześniej odpowiadał za wyniki NK Domzale (2013-2016), Pafos FC (2017-2018), Royale Union Saint-Gilloise (2018-2019), Amiens (2019-2020), KV Kortrijk (2021), Standardu Liege (2021-2022), Le Havre (2022-2024) i właśnie Reims (2024-2025).

Elsner był trenerem roku Ligue 2 po wywalczeniu awansu z Le Havre do Ligue 1. "Słoweńcowi spodobał się pomysł na drużynę (m.in. ewentualne transfery), postawiony cel (walka o puchary) i warunki, jakie zastanie w Cracovii" - napisał Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet".

Luka Elsner to brat Roka Elsnera, a więc gracza, który w Polsce grał dla Śląska Wrocław (2011-2013) i Olimpii Grudziądz (2015-2016). Łącznie Elsner zagrał 53 mecze na poziomie Ekstraklasy.

"Jestem tu, by dać z siebie wszystko". Nowy trener Cracovii przemówił

W trakcie konferencji prasowej prezes Mateusz Dróżdż wyjaśnił powody zatrudnienia Elsnera na stanowisku trenera Cracovii. - Spotkaliśmy się z trenerem za pierwszym razem. Już wtedy poczuliśmy dobrą energię między sobą. Trener ma etykę pracy, jest profesjonalistą. Myślę, że przed nim jest dobra praca w Cracovii. Myślałem, że będzie to nierealne, ale udało się własnymi siłami, pracą wielu osób - przekazał Dróżdż.

- Mieliśmy pewien proces wyboru osób, które najbardziej by pasowały do Cracovii. Po paru spotkaniach złapaliśmy tę pozytywną relację i się udało. Kierowaliśmy się tym, że mamy jasno postawione cele na przyszłość - dodał prezes Cracovii.

- Chciałbym przeprosić, że nie jestem w stanie porozmawiać w trakcie tej konferencji po polsku, ale za kilka miesięcy będzie to możliwe - rozpoczął Elsner. - Czuję pozytywną atmosferę w Cracovii. Struktury tego klubu są naprawdę mocne. Jestem tu, by dać z siebie wszystko, będę pracował ciężko z piłkarzami, by wypełnić postawione przede mną cele. Pracowałem niedawno we Francji w najstarszym klubie w kraju (Le Havre - dop. red), więc jestem dumny, że będę pracował w najstarszym klubie w Polsce - dodał nowy trener Cracovii.

- Dlaczego zdecydowałem się na Cracovię? Dla mnie najważniejsze przy każdym projekcie jest to, jaka jest jakość zespołu. Czułem dobrą atmosferę na domowych meczach Cracovii. Myślę, że będę miał dobry wpływ na ten zespół. Czasem musisz podążyć za tym, co podpowiada ci serce, co mówi ci instynkt - tłumaczył Słoweniec.

Jakie są cele postawione przed Elsnerem? - Nie jestem dobry w składaniu obietnic. Klub ma ambitne plany, by osiągnąć lepszy wynik, niż szóste miejsce w poprzednim sezonie. Potencjał tej drużyny jest dość wysoki. Chcemy grać przyjemnie dla oka i osiągać wyniki. Chcemy, by ludzie chodzili na Cracovię, bo będą wiedzieli, że zobaczą coś interesującego, to przykuje ich uwagę - podsumował Elsner.