Dramat na Narodowym. Karetka wjechała na tor po tym, co się stało

Takich obrazków kibice żużla z pewnością nie chcieli oglądać. W trakcie 15. biegu rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie Grand Prix Polski doszło do przerażającego wypadku. Z ogromną prędkością w bandy uderzył Jason Doyle. Na tor błyskawicznie wjechała karetka, a Australijczyka trzeba było znieść na noszach i odwieźć do szpitala. Dla niego to już koniec zawodów.

