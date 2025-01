Koszmar na torze. Makabryczny wypadek gwiazdy na oczach żony i dziecka

Na legendarnych Streif w Kitzbuhel rozegrano zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W slalomie supergigancie okropny upadek zaliczył Alexis Pinturault. Francuz stracił kontrolę na stoku i wypadł z trasy, co spowodowało bardzo silne uderzenie w stok. Sytuacja wyglądała dramatycznie, a wszystko obserwowała jego żona z dzieckiem.

