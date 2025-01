210,5 m! Lider Polaków pokazał, co potrafi. A Stoch? Lepiej to przemilczeć

Po rywalizacji w Zakopanem przyszedł czas na powrót do Oberstdorfu, tylko że tym razem na mamucią skocznię Heiniego Klopfera. Rywalizacja w Niemczech to otwarcie sezonu lotów narciarskich. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, fakt ten mnożył znaki zapytania. Lider naszej kadry Paweł Wąsek lotnikiem nie jest, jego rekord życiowy to zaledwie 216,5 metra, a w indywidualnym konkursie nigdy nie był wyżej niż na 24. miejscu (Vikersund 2023). Jednocześnie nigdy nie miał też aż tak wysokiej formy, więc wszyscy zastanawiali się, na co go będzie stać.

Powrót lotów ulgą dla Polaków? Znak zapytania przy Wąsku

Powrót na mamuty o wiele bardziej cieszyć mógł resztę naszych skoczków. Zwłaszcza Aleksandra Zniszczoła, za którym słabiutki weekend w Zakopanem. W poprzednim sezonie Polak potrafił na lotach nawet stanąć na podium (3. miejsce w Planicy). Na największych obiektach zawsze dobrze czuł się też Jakub Wolny, a Piotr Żyła zastąpił w kadrze Dawida Kubackiego właśnie dlatego, że lotnikiem jest znacznie lepszym.

Treningi nie dały wielu odpowiedzi, a wręcz powstało więcej znaków zapytania. Paweł Wąsek na I treningu był najlepszy z Polaków (14. miejsce), zaś na II najgorszy (24. miejsce). Jako jedyny z nich z kolei nie przekroczył bariery 200 metrów (197 i 194,5 m). Najdłuższy lot ogólnie oddał Wolny, który w drugiej próbie poszybował 218 metrów (11. miejsce). Ogólnie jednak poziom naszych zawodników był dość zbliżony, więc nie sposób było pokusić się o wytypowanie lidera przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu (25 stycznia).

Stoch o krok od koszmaru

Mało brakowało, a w kwalifikacjach mielibyśmy kolosalną wpadkę. Konkretnie w wykonaniu Kamila Stocha. Wicemistrz świata w lotach z Oberstdorfu z 2018 roku poleciał ledwie 171,5 metra. W trudnych warunkach, ale one ogólnie były trudne i Stoch nie był tu żadnym pokrzywdzonym wyjątkiem. Po swoim skoku nie miał pewnej kwalifikacji, był pierwszym oczekującym. Na jego szczęście swoją próbę totalnie pokpił Kilian Peier (152,5 m) i wpuścił Polaka do konkursu.

Wąsek znów najlepszy z Polaków, a Forfang najlepszy ogólnie

Na szczęście pozostali nasi reprezentanci już takich kłopotów nie mieli. Aleksander Zniszczoł skoczył 200 metrów, ale skończył kwalifikacje za Piotrem Żyłą i Jakubem Wolnym, którzy do tej granicy nie dobili (kolejno 195,5 i 197,5 m). Aleksander dostał jednak "tylko" 14 pkt za wiatr w plecy, a Żyła np. prawie 30. Ostatecznie jednak i tak wszystkich pogodził Paweł Wąsek. Lot na 210,5 metra, nota ponad 200 pkt i 15. miejsce.

Jeżeli chodzi o czołówkę kwalifikacji, trzeba przyznać, że kilku zawodników z czołowej "10" Pucharu Świata miała szczęście do warunków, bo wiatr mocno się wówczas uspokoił. Dlatego na przykład Michael Hayboeck skończył rywalizację niżej od Domena Prevca, mimo że skoczył 11,5 metra dalej (232 m vs 220,5 m). Kwalifikacje wygrał Johann Andre Forfang, który "przyłożył" aż 236 metrów, które ledwo ustał, dlatego Domena Prevca wyprzedził tylko o 0,1 pkt. Podium uzupełnił wspomniany wyżej Hayboeck.

Wyniki kwalifikacji w Oberstdorfie: