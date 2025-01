Iga Świątek najlepsza! Ten ranking nie pozostawia wątpliwości. "Definiuje erę"

Co by było gdyby Iga Świątek wykorzystała piłkę meczową w starciu z Madison Keys? To pytanie wybrzmiało zapewne w głowie niejednego kibica, zwłaszcza po tym jak Amerykanka ograła w finale Arynę Sabalenkę. Czy Polka na jej miejscu także by tego dokonała? Niewykluczone, choć oczywiście to na zawsze pozostanie w sferze "gdybologii". Nie ma jednak co rozpamiętywać, zwłaszcza że dobrze wiemy, jaki turniej wielkoszlemowy jest następny w kolejce.

Do mączki zostało już całkiem niedużo czasu

Do Roland Garros jeszcze przeszło 5 miesięcy i mnóstwo turniejów po drodze. Jednak bądźmy szczerzy, wszyscy powoli zacieramy ręce na powrót mączki, a Iga w szczególności. Polka może wygrać paryskie zmagania po raz czwarty z rzędu, co żadnej kobiecie się jak dotąd nie udało. Byłby to też jej szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze i potwierdzenie, że ostatnich pięć lat to jej czas. Ale nawet jeszcze bez tego wielu ekspertów nie ma w tej kwestii wątpliwości.

Świątek potwierdzi dominację? Od 2020 roku nie ma sobie równych

Dziennikarze portalu tenis365.com stworzyli ranking dziewięciu najlepszych tenisistek lat 20. XXI wieku, czyli okresu od początku 2020 roku, aż do teraz. Świątek zajęła w nim pierwsze miejsce, a twórcy nie mieli wątpliwości, jak to uargumentować.

- Najwięcej tygodni jako liderka światowego rankingu, najwięcej tytułów wielkoszlemowych, ogólnie najwięcej tytułów w cyklu WTA od początku 2020 roku. Od czasu jej pierwszego zwycięstwa na kortach Roland Garros w 2020 roku, Świątek jest już czterokrotną mistrzynią tej imprezy, a w międzyczasie dorzuciła jeszcze triumf w US Open 2022. Dodajmy do tego 125 tygodni w roli liderki światowego rankingu i jej niesamowitą serię 37 zwycięstw w 2022 roku. Świątek stała się tenisistką definiującą całą erę - czytamy.

Kto znalazł się za plecami Polki? Drugie miejsce zajęła jej rywalka nr 1, czyli Aryna Sabalenka. - Początek tej dekady nie był dla niej łatwy, ale dwa tytuły na Australian Open i jeden US Open uczyniły z niej prawdziwą królową kortów twardych - ocenia tennis365.com. Podium uzupełniła natomiast Coco Gauff. Dziennikarze przyznali, że nie było łatwo wybrać między nią, a Ashleigh Barty (czwarte miejsce). - Jednak Coco ma delikatną przewagę w postaci grania po prostu dłużej oraz niemal idealnego rekordu w meczach finałowych (8-1). Jedyna porażka to finał Roland Garros 2022 przeciwko Idze Świątek - czytamy.

Pełen ranking tennis365.com za obecną dekadę: