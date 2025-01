Absolutny rekord świata! Transfer z kosmosu

Vinicius Junior zdaniem wielu jest obecnie najlepszym piłkarzem świata. Co prawda podczas Gali Złotej Piłki zajął drugie miejsce, ustępując Rodriemu, ale za to otrzymał nagrodę FIFA The Best. A czym będzie też najdroższym piłkarzem w historii? Zaskakujące plany z tym związane ujawnił hiszpański dziennik "As".

Ogromna kasa za Viniciusa. Już postanowili. "Ekscytująca próba pobicia wszelkich rekordów"

Jak podano, gwiazdor Realu Madryt i reprezentacji Brazylii znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej. - Planują złożyć mu kuszącą ofertę w kolejnym letnim oknie transferowym. Będzie to ekscytująca próba pobicia wszelkich rekordów i przekonania Brazylijczyka do zmiany klubu i dołączenia do Saudi Pro League - czytamy.

Zdaniem "Asa" Saudyjczycy mieliby wyłożyć za Viniciusa ponad 300 mln euro. Byłaby to kwota znacznie przewyższająca transferowy rekord świata (222 mln euro za Neymara). - Nie jest jasne, do którego klubu trafi Vinicius, ponieważ jest to operacja, która na razie znajduje się w początkowej fazie - wyjaśnili dziennikarze. Według nich poważnym kandydatem jest Al-Hilal, które dopiero co pożegnało się ze wspomnianym Neymarem i chciałoby pozyskać nową wielką gwiazdę. Inną opcją jest Al-Ahli. Zespół z Dżuddy interesował się Viniciusem już zeszłego lata, ale przedstawiciele Realu Madryt nawet nie chcieli negocjować, a sam piłkarz nie wysłuchał oferty.

Tyle Vinicius ma zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Szczęka opada

Teraz może być inaczej. Wszystko przez zawrotne kwoty, które już pojawiają się w mediach. Z informacji "Asa" wynika, że Saudyjczycy będą oferować pięcioletni kontrakt, opiewający w sumie na miliard dolarów (ok. 4 mld zł). Vinicius inkasowałby zatem 200 mln dolarów za sezon.

Transfer może jednak zostać zablokowany przez Real Madryt. Klauzula odstępnego za Viniciusa wynosi bowiem miliard euro, a klub nie musi zgadzać się na niższą ofertę. Władze madryckiej drużyny wcale nie zamierzają pozbywać się swojej gwiazdy. Ten sam dziennik twierdzi, że po sezonie mają usiąść z nim do rozmów ws. przedłużenia kontraktu, który wygasa pod koniec czerwca 2027 r., a to wiązałoby się z podwyżką pensji.