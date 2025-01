Afera korupcyjna z udziałem m.in. Leo Messiego i Gerarda Pique! Jest decyzja sądu

W maju 2024 roku hiszpański dziennik "The Objective" przeprowadził śledztwo, które wstrząsnęło całym piłkarskim światem. Sprawa dotyczyła czterech wielkich nazwisk: Lionela Messiego, Gerarda Pique, Luisa Rubialesa oraz Aleksandra Ceferina. Ustalono, że wiosną 2020 roku obaj piłkarze występujący wówczas w FC Barcelonie kontaktowali się z prezydentem UEFA za pośrednictwem Rubialesa, który pełnił rolę szefa hiszpańskiej federacji (RFEF). I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, czego dotyczyły ich rozmowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Miarka się przebrała. Sąd wziął się za aferę z udziałem Messiego i Pique

Ponoć zawodnicy negocjowali uzyskanie jak największych wynagrodzeń i zapomóg w czasach pandemii koronawirusa. Messi i Pique w obawie o radykalne zmniejszenie pensji spowodowane trudną sytuacją finansową klubu w okresie światowego kataklizmu, krótko mówiąc, próbowali zagarnąć dla siebie jak najwięcej. To oni mieli zostać największymi beneficjentami.

Pieniądze dla byłych gwiazd Barcelony oraz innych piłkarzy, którzy zechcieli iść na taki układ, miały pochodzić z RFEF, która otrzymała je od UEFA. Dziennikarze "The Objective" ujawnili mnóstwo zrzutów ekranów oraz nagrań głosowych, które przekazywała sobie cała wymieniona czwórka. Wszystko pachniało korupcją. Całą sprawę szczegółowo opisał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

"Obaj (Messi i Pique - red.) byli świadomi, że jeśli sprawa zostanie upubliczniona, to może to negatywnie wpłynąć na piłkarzy chcących skorzystać z tej umowy. Z tego powodu Rubiales podkreślał troskę Leo Messiego o zachowanie "poufności negocjacji" - pisano w zeszłym roku na łamach The Objective, podkreślając, że jeśli opinia publiczna dowiedziałaby się o intrygach Messiego i Pique, to "zabiłaby ich".

Zobacz też: Zwrot ws. nowego napastnika Legii! Rozbiją bank dla młodzieżowego reprezentanta kraju

W środę 29 stycznia ten sam dziennik przekazał nowe informacje w tej sprawie. Okazuje się, że nie skończy się na samym dochodzeniu dziennikarskim. Jak podaje The Objective, Sąd Dyspozycyjny nr 5 w Granadzie wszczął śledztwo ws. rzekomego przestępstwa korupcji przeciwko byłym zawodnikom FC Barcelony Gerardowi Pique i Leo Messiemu, byłemu prezesowi RFEF Luisowi Rubialesowi i prezydentowi UEFA Aleksanderowi Ceferinowi.

Sędzia Josep Sola Fayet apeluje, aby oskarżeni wraz z prawnikami stawili się w prokuraturze w ciągu pięciu dni. O wszczęciu postępowania zawiadomiona została także prokuratura generalna. Cytowane źródło podkreśla, że "sprawa nabrała wagi". W najbliższych dniach z pewnością można spodziewać się kolejnych informacji.