Ależ wieści ws. gwiazdora Ekstraklasy. Biją się o niego aż trzy niemieckie kluby!

Imad Rondić wyrósł w ostatnich miesiącach na czołowego napastnika całej Ekstraklasy. Bośniak już w sezonie 2023/24 był bardzo doceniany przez trenera Widzewa Łódź Daniela Myśliwca, ale kibice doceniliby go jeszcze bardziej, gdyby często trafiał do siatki, a z tym były problemy (5 goli w Ekstraklasie). W bieżących rozgrywkach Rondić dorzucił skuteczność. W samej rundzie jesiennej strzelił 9 bramek, a do tego dołożył jeszcze dwie asysty.

Rondić to nie tylko gole

Bośniak wyróżnia się też niezwykłą pracowitością. To on daje z reguły sygnał do pressingu, jest zaskakująco szybki, jak na zawodnika mierzącego 190 cm wzrostu, a w dodatku statystycznie przebiega najwięcej kilometrów na mecz w całym zespole (10,94), co nie jest częste wśród napastników. Gole połączone z jego ogólną przydatnością w grze nie pozostały niezauważone w krajach piłkarsko lepszych od Polski. Szczególnie w Niemczech.

Niemcy gotowi na bitwę o Bośniaka

Jako pierwsze stamtąd po Rondicia zgłosiło się FC Koeln. To aktualny wicelider 2. Bundesligi z poważnymi planami awansu. Niemieckie media donosiły, że Rondić zasiadł już do negocjacji z tym klubem, co może zrobić, jako że kontrakt z Widzewem na tylko do czerwca tego roku. Sam prezes łódzkiego klubu Michał Rydz pisał na portalu X, że łatwo Rondicia nie odda, jeśli ten miałby odejść już zimą. "Oferta musiałaby być lepsza niż nawet "chemia z Niemiec!" - twierdził Rydz.

FC Koeln może jednak stracić Rondicia?

Okazuje się jednak, że FC Koeln będzie mieć konkurencję. Jak donosi dziennikarz niemieckiego Sky Sports Florian Plettenberg, 25-letni napastnik przykuł uwagę obu berlińskich klubów, drugoligowej Herthy oraz czternastego w tabeli Bundesligi Unionu. Zdaniem Niemca Hertha zaczęła już rozważać ofertę, a Union jest zainteresowany i mógłby zapłacić najwięcej samemu Widzewowi.

Odejście Rondicia wydaje się wręcz przesądzone. Plettenberg dodał także, że Bośniak zdążył się już dogadać z Koeln i chciałby tam dołączyć. Czeka jedynie aż "Koziołki" dogadają się z Widzewem. Nie wiadomo jednak, czy potencjalna oferta z Bundesligi nie zmieni jego podejścia. Tak czy inaczej, samego piłkarza, jak i działaczy Widzewa czekają intensywne dni. Tymczasem pierwszy mecz ekstraklasowy w 2025 roku już w piątek 31 stycznia. O 20:30 Widzew zagra w Poznaniu z Lechem.