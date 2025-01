Tak Sabalenka zachowała się po finale AO. "Świątek wciąż ma z tym problem"

Aryna Sabalenka (1. WTA) nie wygrała trzeci raz z rzędu Australian Open. Liderka światowego rankingu przegrała w finale z Madison Keys (14. WTA) 3:6, 6:2, 7:5. "Amerykanka zagrała w końcówce finału tak dobrze, jak z Igą Świątek w półfinale. Ryzykowała bardzo, ale trafiała i w pełni zasłużenie została nową mistrzynią wielkoszlemową! To jej pierwszy tytuł tej rangi w karierze. Piękna historia 29-letniej Amerykanki w Melbourne!" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Podczas uroczystości wręczenia trofeum Sabalenka gratulowała starszej Amerykance triumfu i niesamowitego turnieju. Zwróciła się także w swoim stylu do własnego sztabu. - Czy ja powinnam coś powiedzieć do mojego teamu? To wasza wina, oczywiście jak zawsze! Nie chcę was widzieć przez następny tydzień. Nienawidzę was. A tak na serio, to dziękuje za wszystko, co dla mnie robicie, bla, bla, bla (śmiech). Zrobiliśmy tyle, ile się dało, ale Madison grała niesamowicie - mówiła z uśmiechem.

Aryna Sabalenka zrobiła zdjęcie z paterą za przegrany finał Australian Open

Tradycją w wykonaniu Białorusinki są zdjęcia z ludźmi ze swojego zespołu po wygranych turniejach. Tym razem tenisistka zapozowała tylko z paterą za przegrany finał Australian Open. Sabalenka i jej sztab z uśmiechem przyjęli tę sytuacją, co liderka światowego rankingu pokazała na Instagramie.

"Cóż za początek nowego roku i nowego sezonu. Chociaż to nie jest wynik, jakiego oczekiwałam, to nie mogę doczekać się dalszej pracy i powrotu jeszcze silniejsza. Australio, dziękuję za gościnność w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Atmosfera, którą tworzycie w każdym meczu, sprawia, że czuję się jak w domu i nie mogłabym nic z tego zrobić bez was! Co do mojego zespołu, porozmawiam z wami za tydzień..." - napisała Sabalenka.

Zachowanie Aryny Sabalenki zaraz po przegranym finale porównał do postawy Igi Świątek dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski. "Wiadomo, że zaraz po porażce była wściekła i zdruzgotana, ale jej mowa podczas ceremonii oraz takie obrazki pokazują, jak ważna jest akceptacja porażki. Szybkie pozbieranie się po niej. Zwłaszcza w tenisie. Wg mnie to coś, z czym Świątek wciąż ma duży problem" - ocenił na X.

Zobacz też: Nagle wszystkie oczy na trenera Sabalenki. Naprawdę to zrobił

A co Sabalenka zrobiła po zakończonym meczu? Oczywiście w serdeczny sposób pogratulowała triumfu Madison Keys, ale po tym zniszczyła jedną ze swoich rakiet i schowała twarz pod ręcznikiem, żeby ukryć łzy i rozczarowanie z powodu porażki.