Nagle wszystkie oczy na trenera Sabalenki. Naprawdę to zrobił

W wielkim finale Australian Open zmierzyły się Aryna Sabalenka - zwyciężczyni ostatnich dwóch edycji i Madison Keys, która pokonała w półfinale Igę Świątek. Dla Amerykanki jest to drugi wielkoszlemowy finał. Przypomnijmy, w 2017 roku przegrała mecz o tytuł w US Open ze Sloane Stephens.

