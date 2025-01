Zapytali Flicka wprost. Szczęsny czy Pena? Wypalił króciutko

2:2 z Realem Betis, 0:1 z Leganes, 1:2 z Atletico Madryt i 1:1 z Getafe. Tak wyglądają wyniki czterech ostatnich meczów FC Barcelony w La Liga. Jeśli cofniemy się jeszcze o cztery mecze, to wyjdzie nam tylko jedno zwycięstwo na osiem starć. Zdecydowanie za mało i tabela doskonale to pokazuje. Katalończycy mają już siedem punktów straty do prowadzącego Realu Madryt, za to nie mają już marginesu błędu. Każda kolejna strata punktów będzie piekielnie bolesna, dlatego kolejny mecz zespół Hansiego Flicka musi koniecznie wygrać.

Barcelona musi pokonać Valencię

Choćby z uwagi na rywala. Valencia, która na Estadi Olimpic Lluis Companys zawita w niedzielę 26 stycznia, to zespół pogrążony w kryzysie niemal od początku sezonu. Zajmują dopiero 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli, a pierwszy mecz tych drużyn w tym sezonie zakończył się triumfem Barcelony 2:1 po dublecie Roberta Lewandowskiego. Jednak jedno z najważniejszych pytań przed tym spotkaniem dotyczy innego Polaka.

Szczęsny czy Pena? Flick wie, ale nie powie

Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym. Polski golkiper narobił błędów w szalonym starciu z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów (5:4), ale przez ostatnie cztery dni wypomniano mu już to tyle razy, że wystarczy. Ważniejsze jest jak wpłynęło to na Polaka w oczach Hansiego Flicka i czy zagra z Valencią. Jak dotąd w La Liga bronił wyłącznie Inaki Pena i Szczęsny w Portugalii nie dał argumentów, by to zmienić, jednak sam niemiecki trener niczego nie deklarował. Poza tym, że nie będzie podejmował decyzji, obowiązującej przez całą resztę sezonu.

Flick ewidentnie obrał taktykę trzymania bramkarskiego wyboru w tajemnicy niemal do samego końca, bo na przedmeczowej konferencji prasowej też nie chciał niczego ujawniać. Został zapytany o to wprost: "Szczęsny czy Pena?". Jego odpowiedź była krótka i enigmatyczna. - Musimy poczekać do jutra. Przepraszam, ale zdecydowałem się o tym nie mówić - powiedział Niemiec. Odpowiedź na pytanie poznamy w niedzielę 26 stycznia. Mecz rozpocznie się o 21:00. Skład z reguły pojawia się na nieco ponad godzinę przed startem.