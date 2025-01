Wielki rywal Adama Małysza wrócił! Tego nikt by nie wymyślił

Czterokrotny mistrz olimpijski - z Vancouver i Salt Lake City, gdzie trzykrotnie pokonywał zdobywającego srebrne medale Adama Małysza - startował w tym sezonie w Pucharze Świata do zawodów w Oberstdorfie. Dwa razy udało mu się zapunktować, ale w obu przypadkach kończył konkurs tylko na 30. miejscu - w Lillehammer i Ruce.

U siebie, w Engelbergu, dwukrotnie nie przeszedł kwalifikacji, a gdy to powtórzyło się przed pierwszymi zawodami Turnieju Czterech Skoczni, to legenda skoków wycofała się z imprezy. Widać, że ta zima jest dla Ammanna bardzo trudna

Simon Ammann w nietypowej roli. Teraz wszystko wyjaśnia

Po TCS 43-latek kilka dni spokojnie trenował, a następnie wrócił do skokowej "drugiej ligi" czyli Pucharu Kontynentalnego. Niestety, w konkursach w Bischofshofen nadal nie prezentował się dobrze - zajął dopiero 32. i 41. miejsce, więc tam także nie zdobył punktów. Ammann nie chciał jednak lecieć do Sapporo i wybrał niecodzienną drogę - postanowił, że najlepiej będzie trenować podczas zawodów PŚ w Oberstdorfie. Czyli w tym samym miejscu, w którym miesiąc temu wycofywał się z rywalizacji w cyklu najwyższej rangi w skokach. Rzecz w tym, że teraz jest na innej skoczni i chce sprawdzić się w lotach.

Simon Ammann w roli przedskoczka na zawodach PŚ w Oberstdorfie

W kadrze Szwajcarów na te zawody są Felix Trunz, Killian Peier, Gregor Deschwanden i Yannick Wasser, ale Ammann zaakceptował rolę przedskoczka. Tego, że znajdzie się na lotach w takich okolicznościach, pewnie nikt by jeszcze niedawno nie wymyślił. Ale to nie pierwszy raz, gdy pojawia się podczas zawodów na skoczni, choć nie jest na liście startowej konkursów. - Trzy lata temu skakałem tak w Garmisch-Partenkirchen. Zawsze dobrze spożytkować czas na trening tak jak teraz. Zrobiłem to po to, żeby zyskać trochę skoków i dobrego treningu, ale także doświadczyć lotów - mówi Sport.pl Simon Ammann.

Szwajcar nie zbliża się do 200 metrów. "Trudno powiedzieć, gdzie obecnie jestem"

Niestety, loty Szwajcara są dalekie od tych, które prezentował w przeszłości. W piątek nie zbliżył się nawet do granicy 200. metra.

A to przecież były mistrz świata w lotach - zdobył złoty medal podczas imprezy w Planicy w 2010 roku. Dzisiejszy Ammann to już jednak nieco inna historia i staranie się o powrót choćby do przyzwoitej formy, a nie walka o wysokie pozycje.

- Trudno powiedzieć, gdzie obecnie jestem. Wcześniej, w przygotowaniach i na początku sezonu, miałem pewne problemy w skokach na treningach. Potem myślałem, że będę już blisko, żeby to wszystko połączyć w jedną całość, ale widzicie, że jest ciężko. Zwłaszcza na tak dużej skoczni, gdzie trzeba mieć odpowiedni kąt natarcia nad bulą. Potrzeba prędkości w powietrzu. Nieźle wychodzi mi wyjście z progu, ale w locie jestem zbyt wyprostowany i wytracam dynamikę lotu, zanim znajdę się na dole skoczni. Latam nisko. Ale pracuję nad tym i nawet te krótsze skoki analizuję. To powinno mi pomóc zbudować coś na tym doświadczeniu - opisuje Ammann.

- To może pójść bardzo szybko. Wystarczy tylko trochę prędkości, wysokości nad zeskokiem. Ale do tej pory skakałem tu dość kiepsko - mówi wprost po piątkowych skokach.

13. mistrzostwa świata dla Ammanna? "Pewnie, że chciałbym tam skoczyć"

W kontekście Ammanna zastanawia, co z jego przyszłością i najważniejszą imprezą w tym sezonie: mistrzostwami świata w Trondheim. Ma w nich już dwanaście występów w karierze. Gdyby nie pojawił się w Norwegii, zabrakłoby go tam pierwszy raz od 2001 roku - wtedy nie pojechał do Lahti, jedyny raz w karierze nie startując w MŚ.

- Trondheim byłoby miłe, pewnie, że chciałbym tam skoczyć. Ale skupiam się na tym co na skoczni i żeby wyglądać dobrze w locie, mieć prędkość tuż za bulą. Postawiłem krok do przodu w tym, jak korzystam i dostosowuję do swoich skoków nowe narty (Ammann zmienił dostawcę wiosną - z Fischera na Slatnara - przyp.). Ten problem się do mnie "przylepił". Muszę być skupiony i jednocześnie dbać o siebie. Bo to działa tak, że skaczemy w weekendy, a kiedy chcesz coś wypracować, to dokładasz sobie skoków treningowych w tygodniu. I jak na mój wiek, czasu na regenerację już często nie wystarcza. Dlatego, gdy tylko czuję, że skaczę lepiej, to staram się parę chwil poświęcać na odpoczynek. Wtedy mam energię, żeby pokazać to, co wypracowałem na skoczni na zawodach - wyjaśnia Ammann.

- Dwa lata temu, kiedy pojechałem do Planicy, na początku bardzo cieszyłem się tym wyjazdem. Wróciłem z dalekiej podróży, bo miałem sporo problemów od przygotowań i start tam był bardzo niepewny. Byłem szczęśliwy. Ale potem kończyć w trzeciej dziesiątce (Ammann był 22. na dużej i 28. na normalnej skoczni - przyp.), to niezbyt miłe uczucie. Czujesz się dziwnie. I wówczas pojawił się ten sam problem w moich skokach. Dlatego teraz wolę się skupić na zadaniu, które mam wyznaczone na skoczni i potem zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi - wskazuje skoczek.

W sobotę ponownie zaprezentuje się kibicom jako jeden z 15 przedskoczków. W tym gronie jest także dwóch Polaków: Wiktor Pękala i Wiktor Fickowski. Za to w pierwszym konkursie PŚ w lotach tej zimy wystąpi pięciu zawodników kadry Thomasa Thurnbichlera: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Początek zawodów o godzinie 16:30, a poprzedzi je seria próbna, która zostanie rozegrana półtorej godziny wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl, a transmisja w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.