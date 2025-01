Uwaga na godzinę meczu Igi Świątek. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pierwszy tegoroczny wielkoszlemowy turniej nabiera tempa. Australian Open wiąże się z pierwszymi wielkimi nadziejami Igi Świątek, która nigdy nie triumfowała w otwierających Wielki Szlem rozgrywkach. Czy w tym roku uda się jej osiągnąć historyczny wyczyn?

Świątek gra dalej. Kiedy mecz z Raducanu?

Za Świątek dwa spotkania podczas tegorocznych zmagań w Australian Open. Najpierw pokonała Czeszkę Katerinę Siniakovą (50. WTA), a następnie Słowaczkę Rebeccę Sramkovą (49. WTA). W trzeciej rundzie przed wiceliderką światowego rankingu kolejne wyzwanie. Po drugiej stronie kortu stanie zawodniczka mająca na swoim koncie triumf w wielkoszlemowym turnieju.

Z kim zmierzy się Świątek? Jej rywalką będzie Emma Raducanu, o której dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter pisze w następujący sposób: -Dba o siebie do tego stopnia, że w Melbourne odmówiła użycia spreju na dużą opuchliznę, by nieświadomie nie złamać przepisów antydopingowych jak Świątek.

Raducanu wygrała co prawda US Open w 2021 roku, ale jest zawodniczką mającą za sobą problemy. W Australian Open nigdy nie przeszła 2. rundy, więc tegoroczny występ jest już jej najlepszym w karierze.

Świątek w Australii najdalej zaszła w 2022 roku. Wówczas w półfinale wyeliminowała ją Danielle Collins. Do powtórzenia tego wyniku jeszcze daleka droga. Najpierw trzeba pokonać Brytyjkę.

Australian Open. O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Emma Raducanu - Iga Świątek rozpocznie się o godzinie 1:30 czasu polskiego w nocy z piątku 17 stycznia na sobotę 17 stycznia na Rod Laver Arena. To oznacza, że Eurosport pokaże mecz Polki na swoich telewizyjnych kanałach. Mecz będzie także dostępny na platformie MAX. My zaś zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo, która dostępna będzie na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.