"Punkt zwrotny" ws. Szczęsnego i Peni! Superpuchar wszystko zmienił

Na początku stycznia Wojciech Szczęsny w końcu zadebiutował w Barcelonie - w wygranym 4:0 meczu z UD Barbastro w Pucharze Króla. Następnie dostał też szansę w Superpucharze Hiszpanii - powodem miało być m.in. spóźnienie Inakiego Peni - w którym również pokazał się z dobrej strony.

Szczęsny znów dostanie szansę w Barcelonie? Flick namieszał

Tak się przynajmniej wydawało aż do 56. minuty finałowego meczu z Realem Madryt (5:2). Wtedy Wojciech Szczęsny dostał czerwoną kartkę za nieudaną próbę wybicia piłki spod nóg Kyliana Mbappe. Z ławki wszedł Inaki Pena i nie zawiódł - Hiszpan stracił jedynie gola z rzutu wolnego chwilę po wejściu na murawę, potem grał już pewnie.

Po takim meczu wielu polskich ekspertów straciło nadzieję na kolejne występy Wojciecha Szczęsnego. Najpierw jednak okazało się, że występ Polaka jest dość dobrze oceniany przez samych Hiszpanów. Następnie Hansi Flick spytany o obsadę bramki odpowiedział dość zaskakująco: - Bramkarz? Dużo się zmieniło. Szczęsny zagrał naprawdę dobrze w Superpucharze Hiszpanii - cytuje jego wypowiedź "Sport".

Zdaniem gazety zbliżający się mecz Getafe - FC Barcelona może być "punktem zwrotnym" w bramce zespołu Hansiego Flicka. Niemiecki trener ma podjąć ostateczną decyzję w piątek o godzinie 19:30, gdy poinformuje drużynę o składzie na to spotkanie.

Jednocześnie "Sport" zauważa, że Pena rozegrał dobre spotkanie przeciwko Betisowi (5:1) w Pucharze Króla. "Logika podpowiada nam, że zagra Inaki. Ale jeśli jest jedna rzecz, która wyróżniała do tej pory Hansiego Flicka, to jest to podążanie za instynktem" - czytamy.

Ostateczną odpowiedź poznamy już niedługo. Barcelona zagra z Getafe w sobotę 18 stycznia o 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na łamach Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.