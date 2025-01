Australian Open. O której gra Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po dość sprawnym uporaniu się z Kateriną Siniakovą w pierwszej rundzie (6:3, 6:4) przed Igą Świątek kolejne wyzwania podczas Australian Open. Już triumf w drugim meczu pozwoliłby Polce powtórzyć rezultat w zeszłego roku, gdy dotarła do III rundy. Oczywiście wyłącznie powtórzenie tego wyniku pozostawiłoby spory niedosyt. Jednak postawa z meczu z Czeszką, jak i z poprzedzającego rywalizację w Melbourne United Cup jasno sugerują, że Igę stać w tym roku na o wiele więcej.

Kiedy mecz Igi Świątek w Australian Open?

Zanim jednak zaczniemy wypatrywać przyszłości, Świątek musi uporać się z teraźniejszością, a w niej czeka ją starcie z Rebeccą Sramkovą. Słowaczka, która nie widzi praktycznie nic na jedno oko, od drugiej połowy 2024 roku przeżywa absolutnie najlepszy czas w swojej karierze. We wrześniu wygrała turniej WTA 250 w tajskim Hua Hin, grając też w finałach w Monastyrze oraz Nanchang. Sprawiło to, że zajmuje obecnie 49. lokatę w rankingu WTA i nie musiała tym razem martwić się kwalifikacjami.

Być może to sprawiło, że Sramkova wygrała swój pierwszy w karierze mecz w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego. Nigdy wcześniej jej się to nie udało, a na kortach US Open nigdy nawet nie przebrnęła eliminacji. Tym razem wykorzystała swoją szansę i ograła w trzech setach Amerykankę Katie Volynets 3:6, 6:2, 6:2. Oczywiście w starciu ze Świątek to Polka będzie gigantyczną faworytką. Jednak trener Słowaczki Milan Martinec zapowiadał w słowackich mediach, że jego podopieczna jest gotowa, nie ma nic do stracenia i pójdzie na całość.

Australian Open. O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Czy Świątek będzie w stanie ukrócić zapędy chcącej spełniać kolejne marzenia Słowaczki? Przekonamy się już wkrótce. Mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova rozpocznie się o godzinie 1:30 czasu polskiego w nocy ze środy 15 stycznia na czwartek 16 stycznia na Rod Laver Arena. Kwestia kortu jest o tyle ważna, że Eurosport na swych telewizyjnych kanałach pokazuje tylko mecze rozgrywane na dwóch największych arenach Australian Open, czyli Margaret Court Arena oraz właśnie Rod Laver Arena.

Oznacza to, że transmisja z meczu Polki ze Sramkovą będzie dostępna zarówno w telewizyjnym Eurosporcie, jak i w Internecie na platformie MAX. My z kolei zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo, która dostępna będzie na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.