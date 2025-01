Sceny! Guardiola oszalał po kolejnej wpadce Manchesteru City

Od końca października do końca grudnia Manchester City rozegrał 13 spotkań, z których wygrał jedno, trzy zremisował i aż dziewięć przegrał. Była to bez wątpienia najgorsza seria i najgorszy okres w karierze Pepa Guardioli. Jednak z końcem 2024 roku nastąpiła drobna poprawa, gdy mistrzowie Anglii wygrali kolejno 2:0 z Leicesterem i 4:1 z West Ham United w Premier League i 8:0 z Salford w Pucharze Anglii.

Manchester City zremisował, chociaż prowadził 2:0. Po meczu Guardiola energicznie rozmawiał ze swoimi piłkarzami

We wtorkowy wieczór Manchester City spotkał się na wyjeździe z Brentford w 21. kolejce Premier League. Piłkarze Guardioli prowadzili 2:0 w 78. minucie po dublecie Phila Fodena. Wydawało się, że trzy punkty mają w kieszeni, ale za sprawą trafień w 82. i 92. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania! Tym samym mecz zakończył się remisem, a Manchester City ponownie zmagał się z problemami z końcówki ubiegłego roku.

Na pewno w bramce City nie popisał się Stefan Ortega, który miał na rękawicy uderzenie Christiana Norgaarda z doliczonego czasu gry. Piłka jednak wpadła do siatki, a po meczu bardzo żywiołowo ze swoim bramkarzem rozmawiał Pep Guardiola. Szkoleniowiec obejmował, ściskał i uderzał swojego zawodnika, co widać na nagraniu poniżej.

Poza Ortegą Guardiola żywiołowo rozmawiał także z Josko Gvardiolem. - Mówiłem mu [Gvardiolowi - przyp. red.], jak dobrze zagrał. Rozegrał niesamowity mecz. Byłem zadowolony, mówimy o jednej akcji. To samo z Ortegą. Powiedziałem mu, jak dobrze grał piłką, miał dobre podania do Erlinga. Mówiłem, jak bardzo jestem szczęśliwy i zadowolony, szczególnie z tego, co ci dwaj zawodnicy zrobili - tłumaczył Katalończyk na konferencji prasowej.

Obecnie Pep Guardiola zajmuje szóste miejsce w tabeli Premier League i ma 35 punktów na koncie. Do czwartego miejsca, które premiuje grą w Lidze Mistrzów "Obywatele" tracą dwa "oczka". Z kolei do pierwszego Liverpoolu strata wynosi 12 punktów.