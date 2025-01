1:6, 6:1. Trzeci set rozstrzygnął mecz Osaka - Muchova. "Zemściłam się"

Naomi Osaka idzie jak burza przez tegoroczną edycję Australian Open. Po głośnym zwycięstwie z Caroline Garcią 2:1 w pierwszej rundzie, tenisistka zmierzyła się z wyżej notowaną Karoliną Muchovą (20. WTA). Z kolei Czeszka pewnie pokonała Nadię Podorską (6:1, 6:1).

Australian Open: Co za comeback Naomi Osaki!

Początek tego spotkania był bardzo trudny dla Japonki, bo jej rywalka zaczęła grać jak w pierwszej rundzie przeciwko Podorskiej. Karolina Muchova szybko wyszła na prowadzenie 5:0 i ją zdominowała. Naomi Osaka dała radę wyrwać tylko jednego gema i ostatecznie w tej partii przegrała 1:6.

W drugim secie dwukrotna zwyciężczyni Australian Open przeszła metamorfozę i to ona zaczęła dyktować warunki. Od wyniku 2:1 dwa razy z rzędu przełamała Czeszkę i zatriumfowała 6:1. W trzeciej partii byliśmy świadkami prawdziwej wojny nerwów. Tenisistki szły łeb w łeb do wyniku 2:2. Wtedy to Naomi Osaka po raz kolejny przełamała Muchovą, która była bezradna. Japonka kolejny break dorzuciła na zakończenie tego meczu. Decydująca odsłona meczu zakończyła się wynikiem 6:3, a cały mecz 2:1 dla Osaki.

"Turniej zemsty" dla Naomi Osaki

Statystycy wyliczyli, że Naomi Osaka skończyła ten mecz z 33 winnerami i 27 niewymuszonymi błędami, podczas gdy Karolina Muchova trafiła 27 winnerów do 29 niewymuszonych błędów. Dzięki temu zwycięstwu Naomi Osaka awansowała do trzeciej rundy Wielkiego Szlema po raz pierwszy od powrotu z urlopu macierzyńskiego.

Eksperci wtatennis.com nazwali drogę Naomi Osaki w tegorocznej edycji Australian Open "turniejem zemsty". Przypomnijmy, że w zeszłym roku Japonkę wyeliminowała Caroline Garcia już w pierwszej rundzie (6:4, 7:6). Z kolei Karolina Muchova rozbiła tę tenisistkę w drugiej rundzie US Open 2024.

"To wiele znaczy. Jest dla mnie niezwykle trudną przeciwniczką. Zmiażdżyła mnie na US Open. Byłam bardzo rozczarowana i wściekła. Cieszę się, że się zemściłam" - powiedziała Osaka po meczu.

W trzeciej rundzie Australian Open Naomi Osaka zmierzy się z teoretycznie "najłatwiejszą" przeciwniczką. Jej rywalką będzie Belinda Bencić. Tenisistki ostatni raz mierzyły się ze sobą w 2022 roku w Miami. Wówczas górą była Japonka 2:1.