Tomaszewski naprawdę to powiedział o Szczęsnym i Barcelonie. Aż trudno uwierzyć

Wojciech Szczęsny występem w finale Superpucharu Hiszpanii z pewnością nie poprawił swojej sytuacji w FC Barcelonie. Do tej pory przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Inakim Peną, co nie podobało się większości polskich kibiców. Szanse dostał dopiero w Pucharze Króla i w niespodziewanych okolicznościach w krajowym superpucharze. Błąd w finale z Realem, kiedy sfaulował Kyliana Mbappe i otrzymał czerwoną kartkę, może dla niego oznaczać koniec marzeń o pozycji numer jeden. Wątpliwości co do tego nie ma Jan Tomaszewski.

Tomaszewski wyłożył kawę na ławę. Nie oszczędzał Szczęsnego. "On tego nie umie"

Legendarny bramkarz reprezentacji Polski ku zdumieniu części fanów w swoim stylu starał się udowodnić, że Szczęsny nie powinien wygrać rywalizacji z Peną. - Ja w tym momencie przypomnę tym 83 procentom patriotów-idiotów, którzy nie mają zielonego pojęcia o piłce, którzy mówili: "Będzie grał, będzie grał w El Clasico, będzie grał z Bayernem" - okazuje się, że nie będzie. Dlaczego? Dlatego że Pena jest po prostu zgrany z nimi, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy. Ja nie mówię "bramkarskie". Proszę sobie przypomnieć, ile on sytuacji zlikwidował na 18-20. metrze. On po prostu był szybszy od tych napastników, którzy atakowali. Wojtek chciał go naśladować, tylko że Wojtek tego nie umie - tłumaczył w rozmowie na kanale "Super Expressu".

Postawił też znamienne pytanie. - Ja się pytam, kto jest lepszy piłkarsko - Pena czy Wojtek Szczęsny? Nie trzeba być filozofem, żeby powiedzieć, że Pena, bo ona cały rok gra w piłkę i tę piłkę czuje. On jest niższy od niego, on ma dynamikę, on ma szybkość startową. (...) On wybiłby tę piłkę w sytuacji z Mbappe - grzmiał Tomaszewski.

Tomaszewski totalnie skreślił Szczęsnego. "To już będzie koniec"

Jak podkreślał, problemem Szczęsnego nie są umiejętności stricte bramkarskie, ale styl gry FC Barcelony i wymagania, jakie ta drużyna ma wobec bramkarza. - Wydaje mi się, że Szczęsny nie pasuje do hiszpańskiego futbolu. Tam bramkarze grają tak jak obrońcy, dlatego on się do tego nie nadaje, co udowodnił już w reprezentacji Polski i w Juventusie, gdzie też nie był takim 12. zawodnikiem - dodał.

Tomaszewski pokusił się też o szokującą tezę. Jego zdaniem środowy mecz FC Barcelony w 1/8 finału Pucharu Króla z Realem Betis będzie dla Szczęsnego ostatnim. - Ja sądzę, że Wojtek powinien wystąpić i to już będzie koniec jego występów w Barcelonie - przyznał wprost.