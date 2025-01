Niesamowity Djoković przeszedł do historii! Pobił kosmiczny rekord

W nocy z wtorku na środę mecz 2. rundy na Australian Open rozpoczął Novak Djoković. 24-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, który w 1. rundzie wyeliminował Nishesha Basavareddy'ego, tym samym kolejny raz przeszedł do historii tej najbardziej prestiżowej rywalizacji w tenisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki Bal Mistrzów Sportu! Cichopek i Kurzajewski skradli show

Kolejny raz, bo Djoković ma na koncie wiele rekordów związanych z Wielkim Szlemem. Tym najważniejszym jest liczba 24 tytułów. W nocy z wtorku na środę Djoković dołożył kolejny, który tym razem dotyczy liczby meczów rozegranych na wielkoszlemowych kortach.

Mecz 2. rundy w Melbourne był już 430. takim spotkaniem w karierze Djokovicia. Tym samym Serb wyprzedził Rogera Federera, który rozegrał 429 takich meczów. 423 wielkoszlemowe spotkania rozegrała w karierze Serena Williams.

Absolutny rekord Djokovicia

Na wynik Djokovicia złożyło się 105 meczów w Australian Open, 112 meczów we French Open, 109 meczów na Wimbledonie oraz 104 spotkania w US Open. W każdym z tych turniejów Serb triumfował co najmniej trzy razy.

Najmniej, bo właśnie trzy tytuły, Djoković wygrał w Paryżu (2016 r., 2021 r. oraz 2023 r.). Aż 10-krotnie Serb triumfował zaś w Melbourne (2008 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2015 r., 2016 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2023 r.). Serb ma też na koncie cztery triumfy w US Open i siedem na Wimbledonie.

Djoković jest też samodzielnym rekordzistą w innych wielkoszlemowych statystykach. Nikt nie wygrał więcej takich meczów niż on (378). Serb zagrał też w rekordowej liczbie finałów (37), półfinałów (49) oraz ćwierćfinałów (60).