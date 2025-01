Pilne wieści ws. Świątek. Australian Open oficjalnie ogłasza

Iga Świątek (2. WTA) szykuje się do kolejnego meczu w Australian Open. Awans zapewniła sobie dzięki zwycięstwu nad Kateriną Siniakovą (50. WTA), choć rywalka postawiła trudne warunki. - Cóż, to na pewno nie była łatwa pierwsza runda, więc cieszę się, że mam już ją za sobą. Katerinę znam z debla i nie jest łatwą przeciwniczką. Grała naprawdę dobrze - chwaliła nasza tenisistka. Teraz stoi przed nią być może nawet łatwiejsze zadanie.

Australian Open: Kiedy mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova? Organizatorzy podali datę i godzinę

Świątek zmierzy się z Rebeccą Sramkovą (49. WTA). Słowaczka jest co prawda notowana o jedną pozycję wyżej na światowych listach niż poprzednia rywalka, ale nie może pochwalić się takimi sukcesami. Dość powiedzieć, że choć ma już 28 lat, dopiero po raz pierwszy wygrała mecz w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego.

W pierwszej rundzie tenisistka z Bratysławy ograła Amerykankę Katie Volynets (60. WTA) 3:6, 6:2, 6:2. Ze Świątek nie miała jeszcze okazji grać nigdy w karierze. - Takie mecze to zawsze wielkie wydarzenie. Przeciwko Świątek nastawiam się na prawdziwą ucztę. Jesteśmy gotowi, nie możemy się doczekać i idziemy na całość. Rebecca musi trzymać się swojej gry i pokazać, na co ją stać - zapowiedział trener Sramkovej - Milan Martinec. A kiedy odbędzie się to starcie?

Organizatorzy Australian Open już ogłosili plan meczów na czwartek 16 stycznia. Jak podali, Świątek i Sramkova wyjdą na główną arenę zmagań - Rod Laver Arena - jako pierwsze w sesji. Ich spotkanie rozpocznie się zatem o 1:30 w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. Polscy kibice tym razem będą więc musieli zarwać nockę.