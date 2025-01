To się dzieje! Tam ma być siedziba PZPN. Jest oficjalny komunikat

Nie ma nudy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Gdy wydawało się, że nic się nie dzieje, to nagle gruchnęła sytuacja z potencjalną zmianą Stadionu Narodowego przez reprezentację Polski na Stadion Śląski w Chorzowie. To wszystko jest jednak w toku i ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Jednocześnie portal Meczyki.pl poinformował o innej decyzji związku kierowanego przez prezesa Cezarego Kuleszę. Chodzi mianowicie o nową siedzibę PZPN-u. Serwis poinformował, że federacja zamierza kupić cały budynek siedziby związku przy ulicy Bitwy Warszawskiej w Warszawie. Kwota tej transakcji miałaby opiewać maksymalnie 26 milionów złotych.

PZPN potwierdza. Chce mieć budynek na własność

Do tej sytuacji odniósł się PZPN we wtorkowym komunikacie. "Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas wtorkowego posiedzenia upoważnił prezesa Cezarego Kuleszę, a także sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego do prowadzenia negocjacji i zakupu nowoczesnego budynku biurowego Bitwy Warszawskiej Business Center w Warszawie, w którym obecnie znajduje się centrala federacji. W tym miejscu ma powstać również Centrum VAR" - czytamy w nim.

PZPN dodał, że "ponosi znaczne koszty związane z wynajmem przestrzeni biurowej. Ewentualny zakup budynku pozwoli federacji czerpać korzyści z najmu od innych podmiotów, które posiadają swoje biura w Bitwy Warszawskiej Business Center". Dodano, że obecnie trwa audyt techniczny i negocjacje ws. zakupu nieruchomości.

Meczyki.pl przekazały, że rozmowy między obiema stronami trwają już od trzech miesięcy. Za rok wynajmu przestrzeni na biura PZPN płaci trzy miliony złotych. "Sam budynek ma zarabiać, bez kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych, około 12 mln zł" - zaznaczono. Dlatego też PZPN nie planuje zajmować całej przestrzeni biurowej, a po prostu zarabiać na wynajmowaniu części budynku innym podmiotom.