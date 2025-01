Hurkacz ogłosił to całemu światu! Złączył się z gigantem. "Twórzmy historię"

Hubert Hurkacz (18. ATP) może mieć mieszane uczucia po starcie sezonu. W United Cup w singlu pokonał znacznie niżej notowanych tenisistów: Billy'ego Harrisa (127. ATP) i Aleksandra Szewczenkę (77. ATP), za to przegrał z Taylorem Fritzem (4. ATP), Casperem Ruudem (6. ATP) oraz Tomasem Machacem (25. ATP). Teraz przed nim start w Australian Open, ale jeszcze przed pierwszym meczem Polak ogłosił ważną wiadomość.

Hubert Hurkacz oficjalnie ogłosił nawiązanie współpracy z gigantem. Korzystał z jego sprzętu już podczas United Cup

Od 2019 r. Polak korzystał ze sprzętu firmy Yonex. Jednak z końcem poprzedniego roku zakończył tę współpracę i ma nowych sponsorów technicznych. Obecnie można go oglądać w stroju Adidasa, a to nie koniec.

Już podczas United Cup niektórzy kibice zauważyli u Hurkacza rakietę Wilsona, marki doskonale znanej i bardzo cenionej w świecie tenisa. W niedzielę to partnerstwo zostało oficjalnie potwierdzone. "Za każdym wspaniałym graczem stoi mocny fundament. A za tym przyszłym dziedzictwem stoi Wilson. Witamy topowego sportowca, byłego światowego nr 6 i dwukrotnego mistrza Masters 1000, Hubiego Hurkacza w rodzinie Wilsona. To zaszczyt być częścią Twojej wielkości - razem twórzmy historię" - czytamy we wpisie firmy na Instagramie, który udostępniono także u Polaka.

Zmiany u Huberta Hurkacza. Nowy sprzęt, nowi trenerzy

Ostatnie tygodnie to u 27-latka czas dużych zmian. Nie tylko związał się z nowymi partnerami technicznymi, ale także ma zupełnie nowy sztab szkoleniowy. Od niedawna pomagają mu dwie legendy tenisa: Ivan Lendl oraz Nicolas Massu, który zasiadał w boksie Polaków podczas United Cup.

Tamta impreza nie okazała się aż tak udana dla Huberta Hurkacza, który o poprawę postara się podczas Australian Open. I już na początek czeka go wymagające spotkanie z Tallonem Griekspoorem (40. ATP) - z czterech dotychczasowych meczów przeciwko Holendrowi dwa wygrał i dwa przegrał.