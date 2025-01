Wicemistrzyni olimpijska wzięła flamaster i zaczęła pisać. Będzie o tym głośno

Donna Vekić (19. WTA), wicemistrzyni olimpijska z Paryża, rozpoczęła sezon od trzech porażek z rzędu (z Leylah Fernandez i Coco Gauff w United Cup oraz z Julią Putincewą w Adelajdzie). A na start Australian Open przyszło jej się zmierzyć z Diane Parry (66. WTA).

Donna Vekić gra dalej w Australian Open. Oto co zrobiła po zwycięskim meczu

W pierwszym secie Chorwatka zaliczyła jedno przełamanie i to wystarczyło do zwycięstwa 6:4. W drugim też jako pierwsza odebrała serwis rywalce, która tym razem była w stanie odrobić stratę. Ostatecznie w tej partii było aż pięć przełamań, a wyżej notowana zawodniczka po 104 minutach gry wygrała mecz 6:4, 6:4.

Po zakończeniu spotkania Vekić zgodnie z niepisaną tradycją wzięła flamaster i podeszła do kamery, aby wysłać wiadomość całemu światu. Co zrobiła? Narysowała serce, a pod spodem napisała "LA". W tym wypadku chodziło o dodanie otuchy mieszkańcom Los Angeles, którzy od początku stycznia zmagają się z pożarami lasów.

Donna Vekić wysłała wiadomość mieszkańcom Los Angeles walczącym z żywiołem

"Pożary rozpoczęły się 7 stycznia w rejonie Pacific Palisades w Los Angeles. Po tym pożar rozprzestrzenił się na Malibu i kurort Santa Monica. Teraz w okolicach Los Angeles jest pięć dużych pożarów. W wyniku pożarów zginęło 11 osób, uszkodzonych zostało co najmniej 10 tys. budynków" - czytamy na portalu sports.ru.

"Według niektórych szacunków straty spowodowane pożarami wynoszą 135–150 miliardów dolarów, co czyni je najbardziej kosztowną klęską żywiołową we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych" - dodano.

Wiadomość od Donny Vekić to drobna rzecz w skali potrzeb mieszkańców Kalifornii, ale samo to, że ktoś na największej obecnie tenisowej scenie pamięta i przypomina o ich walce, jest godne docenienia. Być może wicemistrzyni olimpijska będzie miała okazję podejść z flamastrem do kamery także po meczu drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Marketą Vondrousovą (39. WTA) lub Janą Fett (134. WTA).