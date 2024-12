Agent sportowców z Rosji dostał pytanie o Świątek. Ta reakcja mówi wszystko

Niedawno wybuchła afera dopingowa z Igą Świątek w roli głównej. Latem w jej organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonej trimetazydyny. Tenisistka udowodniła jednak, że nie zażyła substancji celowo i jest niewinna, a przyjęła ją w postaci zanieczyszczonych leków na sen. Finalnie została zawieszona jedynie na miesiąc.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Tenisowy agent wypowiedział się na temat Igi Świątek

Mimo to Polka musiała zmagać się z nieprzychylnymi słowami, między innymi ze strony Nicka Kyrgiosa. "Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Im wydaje się, że mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność" - napisał na Twitterze.

Oliwy do ognia dolewała również Simona Halep, która została zawieszona na cztery lata za doping, ale karę finalnie skrócono. "Stoję i pytam siebie, dlaczego jest tak duża różnica w traktowaniu i ocenie?" - pisała. Teraz głos w sprawie Świątek zajął rosyjski agent Aleksander Ostrowski, który reprezentuje interesy między innymi Anastazji Potapowej, Aleksandra Szewczenko i Romana Safiullina. I wprost powiedział, że jego nastawienie do Polki się nie zmieniło.

- Moim zdaniem, nie znając szczegółów sprawy, a my ich nie znamy, bardzo trudno jest wyciągać jakiekolwiek wnioski. Uważam, że w tej sytuacji wyciąganie wniosków jest nieprofesjonalne. Jeśli chcesz złożyć jakieś oświadczenie, musisz kierować się oficjalnymi informacjami. Z oficjalnych informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że przyjmowana przez Igę substancja nie miała wpływu na wyniki uzyskane na oficjalnych turniejach - powiedział w rozmowie z portalem Championat.com.

Zobacz też: Raducanu reaguje na narzekania Igi Świątek. Ogłosiła to publicznie

Kiedy zobaczymy Świątek ponownie na korcie? Polka już wkrótce weźmie udział w pokazowym turnieju World Tennis League, który rozpocznie się 19 grudnia.