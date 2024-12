Kyrgios atakował Świątek i Sinnera. Przekroczył granicę. Kibice mają dość

Nick Kyrgios ostatni mecz w tourze zagrał 13 czerwca 2023 r. Później Australijczyk przeszedł operację nadgarstka. I choć miał wrócić jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu, to dopiero teraz Kyrgios szykuje się do gry w turnieju pokazowym World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spotka się tam w drużynie Kites z Jasmine Paolini, Barborą Krejcikovą i Casperem Ruudem. Pierwotnie Kyrgios miał grać w jednym zespole z Igą Świątek oraz Hubertem Hurkaczem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

W ostatnich tygodniach Kyrgios głównie pojawia się w mediach ze względu na swoje wypowiedzi dotyczące Jannika Sinnera i Igi Świątek. W organizmie Sinnera dwukrotnie wykryto clostebol podczas marcowego Indian Wells. Członek zespołu Włocha używał kremu zawierającego clostebol w celu leczenia małej rany, a potem robił Sinnerowi masaże. Włochowi odebrano punkty i nagrodę finansową za Indian Wells. Świątek zażyła melatoninę, która była fabrycznie zanieczyszczona, a w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny.

"Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Im wydaje się, że mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność" - komentował Kyrgios.

"Dwukrotny test na obecność zakazanej substancji... Powinieneś zniknąć na dwa lata. Twoje wyniki były lepsze. Krem do masażu... Fajnie. Niedorzeczne - niezależnie od tego, czy było to przypadkowe, czy zaplanowane" - tak Kyrgios pisał o Sinnerze na portalu X.

Kibice mają już dość wypowiedzi Kyrgiosa. "Ta obsesja zaszła za daleko"

W związku ze zbliżającym się powrotem do gry Kyrgios postanowił nawiązać do Sinnera w "Nothing Major Podcast". Australijczyk liczy na to, że zagra przeciwko Sinnerowi w trakcie wielkoszlemowego Australian Open. - Po prostu chcę tam wyjść i zagrać z Sinnerem. Czekam na to. Myślałem nad tym, zastanawiałem się, czy jakbym grał z nim w Australian Open, to sprawiłbym, że każda osoba na trybunach jedzie z nim. Zamieniłbym to w absolutne zamieszki. Zrobiłbym wszystko, by wygrać, być może wtedy cały szacunek wyleciałby przez okno - powiedział.

Internauci coraz częściej dają do zrozumienia, że mają dość takich wypowiedzi ze strony Kyrgiosa. "Ta obsesja z Sinnerem zaszła już za daleko, a on to cały czas robi, by otrzymywać uwagę", "on brzmi bardzo narcystycznie", "Sinner stał się jego całą osobowością, nic nowego" - czytamy w komentarzach.

Zobacz też: Dyrektor Roland Garros bez ogródek o sprawie Świątek. "Należy to zwalczać"

Kyrgios rozpocznie rywalizację w nowym sezonie od startu w wielkoszlemowym Australian Open, gdzie skorzysta z opcji tzw. zamrożonego rankingu. Pierwszy turniej Wielkiego Szlema w 2025 roku odbędzie się w dniach 12-26 stycznia. Najlepszy wynik Kyrgiosa w AO to ćwierćfinał z 2015 r., a siedem lat później wygrał debla w parze z Thanasim Kokkinakisem.