Potapowa powiedziała, co myśli o rywalkach. Świątek może się to nie spodobać

Anastazja Potapowa w ubiegłym roku zasłynęła kilkoma kontrowersyjnymi zachowaniami, paradując w koszulce Spartaka Moskwa - swojego ulubionego klubu. Zrobiła tak m.in. podczas turnieju w Dubaju, a później w Indian Wells przed meczem z Amerykanką Jessicą Pegulą.

Anastazja Potapowa grzmi o światowym tourze

Anastazja Potapowa na korcie spisuje się słabo. W tym roku nie wygrała żadnego turnieju (a w sumie w karierze tylko dwa), a jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to czwarta runda Rolanda Garrosa. Właśnie w Paryżu Rosjanka przegrała w walce o ćwierćfinał z Igą Świątek 0:6, 0:6. Mecz trwał tylko 40 minut. - Właściwie tego można było się spodziewać. Dziś wyszło na jaw, coś, co kumulowało się we mnie od dawna - powiedziała Rosjanka po meczu.

Teraz Potapowa wypowiedziała się na temat relacji, jakie panują między tenisistkami w światowym tourze.

- Ludzie mówią, że teraz światowy tour się zmienił i wszyscy stali się bardziej przyjaźni - powiedział dziennikarz na kanale YouTube "best Tennis Podcast".

- Kto to taki? Kto tak mówi? - odpowiedziała tenisistka.

- Mówią, że w ogóle atmosfera się teraz zupełnie zmieniła, że wszyscy są dla siebie bardzo mili - kontynuował dziennikarz.

- Teraz ludzie stali się po prostu bardziej dwulicowi. Wszyscy są mili osobiście, na kortach, pięknie się do siebie uśmiechają i ogólnie wszystko jest wtedy super. W momencie jednak gdy tylko wszyscy się rozejdą, natychmiast zaczynają rozpowszechniać plotki za plecami. Nic się w tym temacie nie zmieniło - dodała Potapowa.

23-letnia Rosjanka w tym roku wygrała 26 z 48 spotkań.