Emocje wzięły górę! Iga Świątek nie dała rady. "Spotkałam go"

- To, co skłania mnie, by pożegnać się z tenisem, to poczucie, że nie jestem już w stanie być wystarczająco konkurencyjny. Oczywiście mógłbym grać jeszcze przez rok, by w ten sposób pożegnać się z najważniejszymi imprezami w karierze, ale to nie ma sensu - mówił Rafael Nadal (154. ATP) na konferencji prasowej przed startem Pucharu Davisa. To będzie ostatni start w karierze 38-latka, który dopiero co został pożegnany przez Rogera Federera. Ale nie tylko legendarny Szwajcar zabrał głos w tej sprawie.

Powszechnie wiadomo, że Hiszpan jest idolem Igi Świątek (2. WTA). Ta nagrała dla niego film pożegnalny, a podczas finałów Billie Jean King Cup w Maladze odpowiadała na pytania dotyczące 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego.

Iga Świątek dostała urodzinowy "prezent" od Rafaela Nadala. "To było wyjątkowe"

W wywiadzie dla Tennis Channel Polka podzieliła się wyjątkowymi wspomnieniami związanymi z Nadalem. Ten przy bliższym kontakcie zrobił na niej wielkie wrażenie. - Pamiętam, że kiedyś trenowaliśmy podczas Roland Garros. Właściwie to był prezent na moje urodziny. Graliśmy przez jakieś 15 minut i zdałam sobie sprawę, że on naprawdę twardo stąpa po ziemi i jest pokorny. To był pierwszy raz, kiedy z nim rozmawiałam, więc było to wyjątkowe - wyjawiła (cytat za portalem tennis365.com).

Świątek oceniła, że podczas treningu Nadal "nie dawał z siebie 100 procent". A mimo to sprawił jej trochę problemów. - Było w porządku, naprawdę dawałam radę. Ale kiedy musiałam biec (do piłki - red.), było to niemożliwe, ponieważ top spin sprawiał, że odlatywała jeszcze dalej ode mnie - przyznała.

Iga Świątek zdradziła, jak wpłynęło na nią spotkanie z Rafaelem Nadalem. "Muszę się tego nauczyć"

Polskiej tenisistce zapadło w pamięć również spotkanie z Hiszpanem podczas Roland Garros 2021: - Przegrał wtedy półfinał z Novakiem Djokoviciem. Spotkałam go, ponieważ przez COVID byliśmy zakwaterowani w jednym hotelu. Powiedziałam mu nawet, że płakałam, kiedy przegrał. Był taki spokojny i odpowiedział: "To tylko tenis, życie toczy się dalej i w przyszłości będą kolejne cele".

- Pomyślałam: "Wow, naprawdę wie, jak poradzić sobie z przegraną, nawet w swoim ulubionym turnieju". Zdałam sobie sprawę, że aby być lepszą na korcie, muszę nauczyć się, jak radzić sobie z różnymi rzeczami poza nim - dodała.

Świątek zapewne będzie oglądać mecze Nadala podczas Pucharu Davisa. W ćwierćfinale Hiszpania gra z Holandią, a w pierwszej odsłonie 38-latek rywalizuje z Botikiem Van De Zandschulpem (80. ATP).