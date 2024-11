Tak Federer "pożegnał" Nadala. Łzy cisną się do oczu

- To, co skłania mnie, by pożegnać się z tenisem, to poczucie, że nie jestem już w stanie być wystarczająco konkurencyjny. Oczywiście mógłbym grać jeszcze przez rok, by w ten sposób pożegnać się z najważniejszymi imprezami w karierze, ale to nie ma sensu. (...) Nie wypaliłem się w tenisie. Gdybym mógł, to walczyłbym dalej. Tylko że nie mam możliwości trenować z niezbędną do tego ciągłością, czy też grać na takim poziomie, który zrekompensowałby mi te trudy - mówił Rafael Nadal na konferencji prasowej przed startem Pucharu Davisa. To właśnie w trakcie tego eventu dobiegnie końca bogata i pełna sukcesów kariera Hiszpana.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Roger Federer napisał specjalny list do Nadala. "To dzięki Tobie gra była dla mnie jeszcze przyjemniejsza"

Z pewnością na kortach pojawi się mnóstwo kibiców i osobistości, które z bliska będą chciały pożegnać legendarnego tenisistę. Za pomocą mediów społecznościowych zrobił to już jeden z jego największych rywali. Mowa o Rogerze Federerze. Choć panowie stoczyli aż 40 pojedynków, z czego Hiszpan wygrał 24, to zawsze darzyli się ogromnym szacunkiem.

I widać to po słowach Szwajcara. Ten zamieścił emocjonalny post w poniedziałkowy poranek, a dokładnie o 8:27, by na starcie turnieju okazać wsparcie Nadalowi. "Z racji tego, że jesteś gotowy wycofać się z tenisa, chciałbym podzielić się kilkoma rzeczami, zanim może będę zbyt rozemocjonowany" - pisał na wstępie Federer.

"Zacznijmy od czegoś oczywistego: pokonałeś mnie - i to wiele razy. Więcej niż ja byłem w stanie wygrać z Tobą. Rzuciłeś mi wyzwanie w taki sposób, w jaki nikt inny nie potrafił. Na 'mączce' miałem wrażenie, że wchodzę na twoje podwórko, a ty sprawiłeś, że pracowałem ciężej, niż kiedykolwiek myślałem, że jestem w stanie" - kontynuował. Podkreślił, że Nadal zmusił go do zbliżenia się do granic możliwości. Szukał niekonwencjonalnych rozwiązań, by pokonać Hiszpana.

Szwajcar poruszył też temat charakterystycznych rytuałów, które tenisista wykonywał w trakcie spotkania, a szczególnie podczas serwisu. "Powiem Ci w zaufaniu, właściwie to uwielbiałem. Ponieważ to było takie wyjątkowe - było takie twoje. (...) To dzięki Tobie gra była dla mnie jeszcze przyjemniejsza" - dodawał.

Wrócił również wspomnieniami do ich pierwszego spotkania. "Pojawiłeś się na korcie w Miami w tej czerwonej koszulce bez rękawów, pokazując bicepsy i wygrałeś ze mną przekonująco. Wszystko to, co słyszałem o Tobie - o tym wspaniałym młodym tenisiście z Majorki, talencie pokoleniowym, który prawdopodobnie kiedyś zwycięży w turnieju wielkoszlemowym - to nie był jedynie szum" - kontynuował.

Federer wrócił wspomnieniami do 2022 roku. Nadal był wówczas przy nim

Docenił jego osiągnięcia, zarówno na korcie, jak i poza nim. "Sprawiłeś, że Hiszpania była z Ciebie dumna, cały świat tenisa był z Ciebie dumny" - czytamy. A na tym Federer nie zakończył. Docenił też fakt, że Nadal był z nim w tym najważniejszym dniu, a więc wtedy, kiedy żegnał się z tenisem. Miało to miejsce w 2022 roku. Wówczas sieć obiegły nagrania i zdjęcia, na których legendarni zawodnicy płakali i trzymali się za ręce.

"To, że miałem Ciebie wówczas u mojego boku, znaczyło dla mnie tak wiele - nie byłeś tam jako mój przeciwnik, a partner deblowy. To, że mogłem tamtej nocy dzielić z Tobą boisko i dzielić się tymi łzami, na zawsze pozostanie jedną z najbardziej wyjątkowych chwil w mojej karierze" - podsumował. "Zawsze najlepszy, Twój fan, Roger" - zakończył.

Puchar Davisa rozpocznie się już we wtorek 19 listopada. Zawodnicy będą rywalizować do 24 listopada. Nie wiadomo jednak, czy Nadal pojawi się na korcie. Wszystko będzie zależało od kapitana drużyny.