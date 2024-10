Co za sceny w Rijadzie. Świątek i Sabalenka stanęły naprzeciwko siebie

Iga Świątek podjęła niedawno bardzo ważną decyzję o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Jego następcą został Wim Fissette, który w przeszłości współpracował choćby z Naomi Osaką. - Uważam, że to bardzo podobny szkoleniowiec do Wiktorowskiego - mówi Sport.pl dziennikarz Krzysztof Rawa. Pierwszym turniejem, w którym Belg będzie prowadził naszą zawodniczkę, będzie WTA Finals w Rijadzie. Jak się okazuje, Świątek nie próżnuje i ciężko trenuje do tego wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zwycięska w meczu z Będzinem. Mateusz Rećko zagrał przeciwko byłemu klubowi

Niesamowite sceny w Rijadzie. Wspólny trening Świątek i Sabalenki

Iga Świątek zmierzy się w grupie pomarańczowej WTA Finals z Coco Gauff, Jessicą Pegulą oraz Barbora Krejcikova. Tym samym w drugim zestawieniu znajdą się: Qinwen Zheng, Jasmine Paolini, Jeleną Rybakiną oraz Aryna Sabalenka. Nasza zawodniczka zrobiła furorę podczas ceremonii losowania, gdyż gigantyczną uwagę przykuł jej ubiór.

Do niecodziennych scen doszło za to w czwartek. Dziennikarz Bartosz Ignacik zamieścił w sieci materiał wideo, podczas którego możemy zobaczyć... wspólną jednostkę Świątek i Sabalenki. "Trening na szczycie" - oznajmił. Trudno cokolwiek wywnioskować z tego filmiku, który trwa zaledwie kilka sekund, natomiast sam widok dwóch największych rywalek trenujących na jednym korcie jest wyjątkowy. Mimo że ich rywalizacja jest niezwykle zacięta, nigdy nie ukrywały, że darzą się ogromnym szacunkiem i wzajemnie się napędzają.

Niedługo potem Ignacik dodał kolejny materiał, podczas którego zobaczyliśmy, że tempo gry wyraźnie wzrosło. Jedna z wymian po podaniu Polki była pasjonująca, natomiast zakończyła się świetnym atakiem Sabalenki. "Padają strzały" - czytamy. Żelisław Żyżyński dodał, że był to trening w fajnej atmosferze. "Były żarciki, dużo grania, a nawet selfiaczki na koniec" - oznajmił.

Portal Tennis Channel zdradził za to, że obie zawodniczki zakończyły trening... nagraniem wspólnego filmiku na TikToka. Widać było, że świetnie się razem bawią.

Tak Aryna Sabalenka spędzała czas w Rijadzie. "Wyrządza poważne szkody"

Niedawno informowaliśmy, jak wolny czas w Rijadzie spędzała za to liderka światowego rankingu. Nie próżnowała, gdyż wspólnie z Ons Jabeur wzięła udział w specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla kibiców. Podczas zajęć Sabalenka stanęła przed piłkarskim wyzwaniem, by trafić w jedną z dziur płachty zawieszonej na bramce.

Wzięła nabieg, uderzyła, ale fatalnie spudłowała. Nie dość, że nie trafiła w ogóle w bramkę, to ucelowała... fotoreporterkę, która dostała piłką prosto w głowę. Momentalnie ruszyła jej jednak z pomocą. "Nasza jedynka rankingu wyrządza poważne szkody w Rijadzie" - oznajmiła w mediach społecznościowych Jabeur.