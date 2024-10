Kapitalny mecz Kiwiora! Anglicy nie mogą wyjść z podziwu. "Wspaniały"

Jakub Kiwior jest rezerwowym w tym sezonie w Arsenalu. Polak nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie w zespole Mikela Artety - na środku defensywy zwykle gra duet Gabriel Magalhaes - William Saliba, natomiast na boku defensywy zaufanie trenera ma Riccardo Calafiori. Kiwior został mocno skrytykowany w Anglii przez media i kibiców Arsenalu po meczu z Bournemouth (0:2), gdzie wszedł w pierwszej połowie, a po przerwie dostał "wędkę" po katastrofalnym błędzie w defensywie. "Nigdy więcej nie chcę widzieć Kiwiora grającego dla mojego klubu" - pisał jeden z kibiców.

Szansą dla Kiwiora na grę w Arsenalu są kontuzje i zawieszenia jego konkurentów. Tak stało się przy okazji spotkania z Preston North End w czwartej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Kiwior stworzył duet środkowych obrońców z Salibą, a na bokach obrony zagrali Ołeksandr Zinczenko oraz Jurrien Timber.

Arsenal wygrał to spotkanie 3:0 po golach Gabriela Jesusa, Ethana Nwanieriego oraz Kaia Havertza. Kiwior zagrał cały mecz, a dodatkowo asystował przy golach Jesusa i Havertza. Przy trafieniu Jesusa Kiwior zgrał piłkę głową po rzucie wolnym, a przy golu na 3:0 świetnie wrzucił piłkę w pole karne. Jak Kiwior został oceniony przez media w Anglii za to spotkanie?

Świetne noty dla Kiwiora wp rasie. "Musiał zaimponować Mikelowi Artecie"

Kiwior otrzymywał jedne z najwyższych not w zespole Arsenalu za spotkanie z Preston. "Wykorzystał brak wymagań w defensywie jako dobrą okazję, by się pokazać na boisku. Asystował przy otwierającej bramce i zagrał świetne dośrodkowanie do Havertza. Potem przesunął się na lewą obronę i spisał się dobrze" - pisze portal paininthearsenal.com. "Był na całym boisku i dobrze łączył lewą stronę boiska z kilkoma ładnymi podaniami i kontaktami z piłką" - dodaje goal.com.

"Szczególnie druga asysta Kiwiora była wspaniała. Poza tym był naprawdę solidny w defensywie" - czytamy w serwisie football.london. "Kiwior musiał zaimponować Artecie tego wieczoru i w dużej mierze to mu się udało. Miał kilka niecelnych podań, ale ma dwie asysty" - pisze arsenalinsider.com. "Dwie asysty i solidny występ w defensywie podkreśliły, jak znakomity był to wieczór w wykonaniu Kiwiora" - dodaje serwis onlinegooner.com.

Do tej pory Kiwior zagrał siedem meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, a w spotkaniu z Preston Polak zanotował swoje pierwsze liczby. Arsenal zagra kolejny mecz w sobotę, gdzie jego rywalem w dziesiątej kolejce Premier League będzie Newcastle United.

Czy Kiwior może zmienić klub w styczniowym oknie transferowym? We włoskich mediach pojawiają się informacje, że Polak jest jednym z kandydatów do wzmocnienia linii obrony Juventusu. To efekt kontuzji Gleisona Bremera, przez którą Brazylijczyk już nie zagra w tym sezonie.

- Jeśli trener dostaje szansę i opcję prowadzenia projektu na dłuższy czas, to on chce to ułożyć po swojemu. I skoro widzi w tym projekcie Kiwiora, to myślę, że takie wypożyczenie z opcją transferu definitywnego byłoby tutaj rozsądnym rozwiązaniem - mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.