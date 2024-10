Sensacja w Wuhan. Takiego meczu rosyjskich sióstr nikt się nie spodziewał

W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan doszło do historycznego starcia. Po raz pierwszy w turnieju WTA między sobą zagrały siostry Andriejewe - Mirra oraz Erika. Faworytką wydawała się 17-latka, która jest notowana w czołowej dwudziestce rankingu. Mirra Andriejewa prowadziła 3:1 w pierwszym secie, ale od tego momentu wygrała zaledwie jednego gema przez całą resztę meczu. Doszło zatem do niespodzianki, bowiem Erika wygrała 6:3, 6:1 i awansowała do trzeciej rundy.

3 screen: https://x.com/WTA/status/1843994865438277681, https://x.com/josemorgado/status/1844015711322268150 Otwórz galerię Na Gazeta.pl