Świątek zmieniła zdanie. Mamy głos z Wielkiej Brytanii. "Nie była gotowa"

Iga Świątek pozostaje bez trenera. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl informował, że faworytem do bycia następcą Tomasza Wiktorowskiego będzie Belg Wim Fissette, ale do tej pory żadna oficjalna informacja nie ujrzała światła dziennego.

O to, kto powinien być nowym szkoleniowcem najlepszej tenisistki na świecie, spytaliśmy brytyjskiego dziennikarza tenisowego Adama Addicotta. Pracujący w popularnym portalu Ubitennis.net Addicott uważa, że następcą Wiktorowskiego może być trener o innym nastawieniu. - Wtedy otworzy to Idze drzwi do pracy nad innymi obszarami gry. Wim Fissette z pewnością musi być w grze, bo ma spore pojęcie o rozgrywkach WTA - wskazuje Addicott w rozmowie ze Sport.pl.

Fissette współpracował m.in. z Kim Clijsters, Wiktorią Azarenką, Naomi Osaką czy Qinwen Zheng. Jakie wyzwania stoją przed kolejnym trenerem Polki? - Najważniejsze zadanie to zmiana podejścia Igi do tenisa. Świątek odniosła wielki sukces podczas trzyletniej współpracy z Wiktorowskim, więc ktokolwiek zostanie jej nowym trenerem, będzie musiał spróbować przekonać ją do pewnych zmian pomimo tego sukcesu. A jednocześnie próbując dopasować się do obecnego zespołu - mówi nasz rozmówca.

Według niedawnych słów Pauli Woleckiej, menedżerki tenisistki, która wypowiedziała się dla Sport.pl, pozostali członkowie teamu nadal mają współpracować z zawodniczką. To psycholog Daria Abramowicz, fizjoterapeuta i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz sparingpartner Tomasz Moczek.

Wielu ekspertów wskazywało w ostatnich miesiącach, że w grze Igi Świątek potrzeba zmian, przede wszystkim w zakresie urozmaicenia, by jej sposób prowadzenia wymian na korcie był bardziej różnorodny. Podobnie patrzy na to Adam Addicott. - Z nowym trenerem Iga musi mieć podobne nastawienie do Novaka Djokovica lub Rafaela Nadala, którzy zawsze mówią, że widzą pole do poprawy, bez względu na wszystko. Tylko tak można iść do przodu.

Brytyjski dziennikarz zastanawia się także, jakie są okoliczności rozstania Igi Świątek z Tomaszem Wiktorowskim. Jak zauważa, Świątek zmieniła zdanie. - Iga przyznała, że nie była gotowa na współpracę z trenerem spoza Polski, a teraz już jest. Co skłoniło ją do zmiany podejścia? Nadal wszystko jest niejasne. Na dodatek wycofała się z Pekinu z powodów osobistych i z Wuhan z powodu zmiany trenera. Wydaje się, że w tej chwili dzieje się wiele wokół Igi, ale niewiele zostało przekazane opinii publicznej.

Adam Addicott wychwala współpracę Świątek z Wiktorowskim, czemu trudno się dziwić. Pod jego wodzą cztery razy wygrywała imprezę wielkoszlemową, raz kończący sezon turniej WTA Finals, zdobyła również medal olimpijski w Paryżu, prowadzi w rankingu WTA już ponad 120 tygodni. A czego zabrakło?

- Stabilności w Wielkim Szlemie. Iga jest tenisistką prawie nie do pokonania w Paryżu, ale nie radzi sobie tak dobrze na kortach twardych Australian Open i US Open, a jeszcze gorzej na Wimbledonie. Być może problemem jest wybór rodzaju uderzenia, które należy wykonać we właściwym momencie w trakcie spotkań. Gdy plan zawodzi, czasami Iga nie realizuje planu B. Z pewnością nie chodzi o to, czy potrafi go wdrożyć, bo to już widzieliśmy nieraz na turniejach rangi WTA - uważa nasz rozmówca.

Ważne słowa o Darii Abramowicz

W Polsce toczy się także dyskusja na temat roli Darii Abramowicz w teamie Igi Świątek. Głosy w tej sprawie dotarły także do Wielkiej Brytanii, a nasz rozmówca docenia pracę, jaką psycholożka wykonała z tenisistką. - Daria stała się kluczową częścią zespołu Igi Świątek. Dziś wielu tenisistów korzysta z usług psychologów sportowych, ale Daria Abramowicz jest jedną z bardziej znaczących postaci w światowym tenisie, biorąc pod uwagę jej pozycję w zespole Igi - mówi Addicott.

I dodaje: - Widziałem, że niektórzy fani opisują jej relację z Igą jako "intensywną", co mogę zrozumieć, ale ponieważ nie znam Darii osobiście, trudno mi powiedzieć, na ile to prawda. Ciekawie byłoby wiedzieć, czy Daria ma coś do powiedzenia lub wpływ, jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji w zespole. To nietypowe, by psycholog odgrywał znaczącą rolę w zespole tenisisty, ale jeśli to Idze pasuje, to przecież w porządku.

Na ten moment Iga Świątek przygotowuje się do występu w turnieju WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada). Jak wiemy, pomagają jej w tym m.in. Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup oraz Tomasz Moczek.