0 - tyle triumfów na Wimbledonie ma najlepsza tenisistka świata - Iga Świątek. 23-letnia tenisistka wygrywała pięć turniejów wielkoszlemowych (cztery razy Roland Garros i raz US Open), ale z kortami w Londynie nie jest jej po drodze. Jej najlepszy wynik w tym turnieju to tylko ćwierćfinał, osiągnięty w ubiegłym roku. Poza tym Polka na Wimbledonie raz odpadła w czwartej rundzie, dwa razy w trzeciej i raz w pierwszej.

Ważna zmiana dla Świątek. Wimbledon zrywa ze 147-letnią tradycją

Teraz władze Wimbledonu zdecydowały się na kluczową zmianę. Okazuje się, że po 147 latach nie będzie już bowiem sędziów liniowych.

- Widok dobrze ubranych mężczyzn i kobiet stojących na końcu i z boku kortu w All England Club nie jest już aktualny, po tym jak organizatorzy turnieju podjęli historyczną decyzję o zainstalowaniu zautomatyzowanego połączenia linii elektronicznej ELC [(Live ELC czyli Live Electronic Line Calling - red.] na wszystkich 18 kortach meczowych, w tym Centre Court - czytamy w "The Times".

Na początku władze Wimbledonu niechętnie podchodziły do tej zmiany. Ostatecznie jednak zdecydowały się na system Hawk-Eye Live.

- Na Wimbledonie pojawiła się pewna początkowa niechęć do zakończenia wieloletniej tradycji, ale organizatorzy w końcu doszli do wniosku, że wysokie standardy Wimbledonu mogą zostać naruszone przez uporanie się z ludzkimi sędziami liniowymi. ELC jest powszechnie uważany za dokładniejszy system urzędowania, do którego najlepsi gracze tego sportu są teraz bardzo przyzwyczajeni - dodaje The Times.

System Hawk-Eye Live sprawdza się w światowym tourze. W turnieju wielkoszlemowym pierwszy raz był wykorzystany na US Open 2020. Od tego czasu system ten jest coraz częściej wykorzystywany w turniejach ATP. Władze męskiej federacji tenisowej zobowiązały się nawet do zainstalowania go od 2025 roku na wszystkich imprezach.

Dotychczas Wimbledon wymagał mieć około 300 sędziów liniowych w wieku od 18 do 80 lat, aby obsłużyli ponad 650 meczów przez dwa tygodnie.

To nie jedyna zmiana na Wimbledonie. Władze ogłosiły, że finały singla kobiet i mężczyzn rozpoczną się odpowiednio o godzinie 16, a nie jak dotychczas o godz. 14.