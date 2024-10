Brawo, brawo dla Magdaleny Fręch! Życiowy ranking po Pekinie niemalże pewny

Przed turniejem w Pekinie Magdalena Fręch zajmowała 31. miejsce w rankingu WTA. To był wtedy jej najlepszy rezultat w karierze. Wiele wskazuje na to, że po turnieju w stolicy Chin będzie na jeszcze wyższym miejscu.

Życiowy sukces Fręch. Miejsce w TOP30 niemal pewne

Gdyby Magdalena Fręch wygrała z Shuai Zhang w 1/8 finału "tysięcznika" w Pekinie, śmiało mogłaby myśleć o miejscu w TOP 25 światowego rankingu, ale niestety uległa reprezentantce gospodarzy w dwóch setach. Mimo to polska tenisistka i tak ma z czego być zadowolona. W rankingu na żywo, aktualizowanym po każdym meczu rangi WTA, Fręch jest na 29. pozycji. Pierwszy raz w karierze dostała się do czołowej 30 zestawienia. Przyczyniły się do tego zwycięstwa w Guadalajarze oraz pokonanie Alycii Parks i Diany Sznajder w Pekinie.

W tej chwili Polka ma na koncie 1815 punktów. Awans do 1/8 finału w Pekinie dał jej 72 punkty do rankingu. Pozwoliły one wyprzedzić Elise Mertens i Marketę Vondrousovą. Belgijka odpadła w Pekinie w trzeciej rundzie, a Czeszki nie ma w stolicy Chin. Mistrzyni zeszłorocznego Wimbledonu zmaga się z kontuzją ręki. Przez nią nie zagrała na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i w US Open.

Do miejsca w czołowej 25 rankingu WTA Fręch traci w tej chwili mniej niż 100 punktów. Zajmująca 25. miejsce Czeszka Linda Noskova ma na koncie 1913 pkt. Strata do TOP 20 jest już większa. Wiktora Azarenka ma ponad 300 punktów więcej od Polki.

Prawdopodobieństwo, że Fręch wypadnie z TOP 30 po zakończeniu zmagań w Pekinie, jest naprawdę niewielkie. Mogą ją wyprzedzić cztery tenisistki - Amanda Anisimowa, Karolina Muchova, Magda Linette i Naomi Osaka. Pierwsza z wymienionych musiałaby być co najmniej w finale, by znaleźć się przed Fręch. Triumf w Pekinie pozwoliłby Amerykance być w okolicach 20. miejsca. Reszta musiałaby koniecznie wygrać ten turniej, by wyprzedzić Polkę.

Miejsce w najlepszej 30 tenisistek na świecie daje Magdalenie Fręch jedną dużą korzyść, czyli rozstawienie w Wielkich Szlemach i turniejach rangi WTA 1000, a przed Polką styczniowe Australian Open, podczas którego będzie bronić punktów za czwartą rundę.