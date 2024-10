Boniek zarzuca Probierzowi brak konsekwencji. "To w jego stylu"

W poniedziałkowe popołudnie Polski Związek Piłki Nożnej opublikował listę zawodników powołanych przez Michała Probierza na październikowe mecze kadry w Lidze Narodów. Jak można było się spodziewać - wywołały one wiele dyskusji. "Bieda w środku pola jest tak duża, że Michał Probierz może się odezwać w każdej chwili. Wystarczy, że zadebiutujesz, jak Maxi Oyedele, albo zagrasz raz na miesiąc - tak, jak Jakub Moder" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Zbigniew Boniek ocenił powołania Michała Probierza. Przywołał przykład Bartosza Slisza

Głos ws. powołań Probierza zabrał Zbigniew Boniek, który gościł u Romana Kołtonia na kanale Prawda Futbolu. - Wiadomo, że zaskoczył powołaniami. To, że Michał zaskoczy powołaniami, to jest naturalne. Trener Probierz zaskoczył i to kompletnie, ale to w jego stylu - ocenił Boniek.

- Wydaje mi się, że trener Probierz lubi zaskakiwać, ale przecież nikt nie będzie trenera Probierza rozliczał z tego, ilu piłkarzy pierwszy raz powołał, bo to niekoniecznie wszystkich interesuje, tylko jakich nowych piłkarzy wprowadził do reprezentacji. Tak prawdę powiedziawszy, to tych zawodników nowych w kadrze było już kilku, ale tak jak szybko się pojawili, to tak szybko z tej kadry wylatywali - kontynuował były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- To cementowanie jest bardzo dziwne, bym powiedział, że to takie trochę "probierzowe" cementowanie tej reprezentacji. Jest np. zawodnik Oyedele, którego w reprezentacjach młodzieżowych prowadziliśmy od kilku lat, ale do wczoraj słyszałem, że najbardziej dojrzałym zawodnikiem środka pola jest Slisz, który gra wszystkie mecze. Nagle nie dostaje powołania. Trochę jest brak tutaj konsekwencji - powiedział Boniek, mówiąc o powołaniu piłkarza Legii Warszawa, a braku dla zawodnika Atlanty United, który w niektórych meczach aktualnego selekcjonera był ważną postacią.

- Troszeczkę tych zmian jest. Wiadomo, trener będzie rozliczany z wyników. Każdego z nas to czeka, czekało i będzie czekało. W pewnym sensie są to zaskakujące powołania, ale to nie oznacza, że są złe. Trener ma prawo dać komuś bilet zaufania i trzeba zobaczyć, czy ktoś z tego skorzysta - podsumował Zbigniew Boniek.

Reprezentacja Polski w trakcie październikowej przerwy na kadry rozegra dwa spotkania w Lidze Narodów. W sobotę 12 października zmierzy się z Portugalią, a we wtorek 15 października z Chorwacją. Oba spotkania o godz. 20:45 rozpoczną się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacje tekstowe z tych meczów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.