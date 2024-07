Hubert Hurkacz przeszedł operację! Nowe informacje ws. tenisisty

Do kontuzji doszło pod koniec czwartego seta meczu Huberta Hurkacza z Arthurem Filsem, kiedy Polak walczył o doprowadzenie do decydującej partii. Ofiarnie walczył o jedną z piłek. Padł na trawę po zagraniu, ale miał problemy, żeby wstać o własnych siłach. Skorzystał z pomocy fizjoterapeuty, zagrał dwie akcje i poddał mecz, nie był w stanie kontynuować gry.

Hurkacz jest już po operacji

"Po tym jak doznałem dzisiaj kontuzji kolana na Wimbledonie, odbyły się pierwsze badania lekarskie. Potrzebuję trochę czasu na powrót do zdrowia i przeprowadzenie dalszych badań lekarskich w domu, w Polsce. Mój zespół i ja przekażemy więcej informacji tak szybko, jak to możliwe" - oświadczył Hubert Hurkacz w mediach społecznościowych 5 lipca. Od tego czasu nie było wiadomo, co się z nim dzieje, czy spłynęły wyniki badań.

Nowe światło na sprawę rzucił Wojciech Fibak, były tenisista. Przyznał, że wrocławianin jest już po operacji kontuzjowanego kolana. Pomógł mu w załatwieniu jak najszybszego terminu zabiegu, by przeprowadzili go najlepsi dostępni lekarze. To miało zwiększyć szansę na występ na igrzyskach.

- Jestem w stałym kontakcie z Hubertem i jego rodziną, dołożyłem wszelkich starań, aby miał zapewnioną opiekę najlepszych ortopedów w Polsce. To lekarze z Poznania, Warszawy i Szczecina. Po różnych konsultacjach zapadła decyzja i dziś wydarzyły się ważne rzeczy dla Huberta - powiedział we wtorek w rozmowie z portalem sportowy24.pl.

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu zostały nieco ponad dwa tygodnie, Hurkacz planował grać w turnieju singlistów, w deblu (z Janem Zielińskim) i mikście (z Igą Świątek). Niestety, wciąż nie zapadła decyzja, czy Polak zagra na kortach Rolanda Garrosa.

- Na co będzie go stać na igrzyskach we Francji? Nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy po kontuzji uda mu się w nich wystąpić - rzucił Fibak.

- Trzymam kciuki, żeby przede wszystkim był zdrowy i wtedy podjął dobrą, najlepszą dla siebie decyzję, czy jest w stanie grać, czy nie. Żeby nie ryzykował poważniejszą kontuzją - mówił w rozmowie z PAP Jan Zieliński.

W rankingu ATP po Wimbledonie Hubert Hurkacz będzie na siódmej lub ósmej pozycji. To zależy od wyniku Taylora Fritza w wielkoszlemowym turnieju. Amerykanin musiałby awansować do finału, by wyprzedzić Polaka.