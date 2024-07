Największa klapa tegorocznego Wimbledonu! "Ciężko jest to zrozumieć"

Marketa Vondrousova sensacyjnie odpadła już w 1. rundzie Wimbledonu. We wtorek 6. zawodniczka rankingu WTA przegrała 4:6, 2:6 z Jessicą Bouzas Maneiro z Hiszpanii. 21-latka to dopiero 83. zawodniczka światowego rankingu.

Była to największa sensacja drugiego dnia Wimbledonu. Zwłaszcza że Bouzas Maneiro w turnieju wielkoszlemowym gra dopiero po raz drugi. Zadebiutowała w nim w niedawnym French Open, gdzie w 1. rundzie przegrała z Chorwatką - Janą Fett (117. WTA) - 2:6, 6:3, 5:7.

Vondrousova to zaś zwyciężczyni londyńskiego turnieju sprzed roku. Czeszka w finale pokonała wtedy Ons Jabeur 6:4, 6:4. Teraz poniosła jedną z najbardziej niespodziewanych i dotkliwych porażek w dotychczasowej karierze.

"Nic nie poszło zgodnie z planem"

- Byłam nerwowa od samego rana. Wszyscy byli pewni, że wygram, a ja nie mogłam złapać odpowiedniego rytmu. I Maneiro zagrała naprawdę świetnie. Nic nie poszło zgodnie z planem - powiedziała Vondrousova na pomeczowej konferencji prasowej.

- Ciężko jest to zrozumieć i przyjąć. Mam jednak wokół siebie ludzi, którzy mi pomogą. Na razie będzie mi jednak ciężko. Wiem, że będę musiała zmierzyć się z krytyką. Mam nadzieję, że dzięki przyjaciołom zniosę ją lepiej. Wierzę, że szybko o tym zapomnę i wrócę silniejsza - dodała.

- Nie chcę się usprawiedliwiać. Nie sądzę, by niedawna kontuzja miała na mnie wpływ. Nie czułam, by mnie ograniczała. Po prostu nie mogłam złapać rytmu i odpowiedniego momentu w tym spotkaniu. A rywalka grała nie tylko świetnie, ale też bez presji. Wiem, jak to jest, bo miałam tak przed rokiem. No nic, muszę się doleczyć, by jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich - zakończyła Czeszka.

W 2. rundzie Wimbledonu Bouzas Maneiro zagra z rodaczką - Cristiną Bucsą. W 2. rundzie turnieju jest też m.in. Iga Świątek, która we wtorek pokonała Sofię Kenin z USA (6:3, 6:4).