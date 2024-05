"Nike pewnie pluje sobie w brodę". Świątek powiedziała jedno słowo

"Uczcijcie to nowym strojem dla Igi"

"Może to dobra okazja, żeby stworzyć coś wyjątkowego, na przykład koszulkę lub czapkę z napisem 'Jazda'?"

"Kiedy nowy zestaw meczowy dla Igi?"

"Może pokażecie swoją dumę nowymi strojami dla Igi?"

"Proszę podarujcie Idze nowe stroje meczowe. Inne zawodniczki takie dostają, a Iga została z zestawem z Australian Open"

To cytaty z portalu X spod niedawnego, okolicznościowego wpisu firmy On Running. Szwajcarska marka odzieżowa sponsoruje Igę Świątek i z okazji setnego tygodnia panowania Polki w światowym rankingu WTA złożyła jej oficjalne gratulacje.

Jak widać - fani Igi uważają, że przedsiębiorstwo, którego udziałowcem jest Roger Federer, powinno bardziej doceniać swoją drugą największą ambasadorkę. Czy On Running planuje zadbać o Igę jeszcze mocniej niż do tej pory?

On szyje, a team Świątek potwierdza

- Dziękujemy za zainteresowanie strojami meczowymi dla Igi i zapewniam, że przygotowujemy nowe - odpowiada nam Silke Tegethof z On Running. - Nowe stroje dla Igi będą wypuszczane okresowo przez cały sezon: w jego kluczowych momentach - dodaje.

Czy to znaczy, że Iga dostanie nowe zestawy meczowe na zbliżający się wielkoszlemowy Roland Garros, a następnie na Wimbledon, igrzyska olimpijskie i US Open? - Zgadza się. Nowy "look" Igi zbiegnie się ze wszystkimi najważniejszymi turniejami, które wymieniłeś - odpowiada Tegethof.

A team Świątek specjalnie dla Sport.pl potwierdza: "Partner Igi On zaplanował nowe zestawy ubrań meczowych na każdą kluczową część sezonu, zaczynając od każdego Wielkiego Szlema - nowe sety będą więc miały premierę jeszcze w trakcie Rolanda Garrosa, na Wimbledonie i na US Open. Inny strój Iga będzie miała oczywiście także w trakcie igrzysk".

Świątek wybiera krój. "Co do milimetra". "Druga skóra"

Tajemnicą pozostaje wygląd przygotowywanych strojów. Nie wiemy, czy na przykład On - zgodnie z jedną z sugestii - umieści na którymś z elementów stroju Igi napis "Jazda!" wyrażający jej firmowy okrzyk.

Szczegółów wizualnych nowych strojów Igi nie zdradza ani On, ani team Świątek. Ale dostajemy ciekawsze szczegóły:

- Iga jest zaangażowana na każdym etapie tworzenia nowych projektów. To, co jest tu kluczowe, a nie jest powszechną wiedzą - to, że ma ona bardzo szczegółowe, własne preferencje dotyczące wycięcia i kroju topów, spódnic, co pozwala jej czuć się w stu procentach wygodnie na korcie i to jest właśnie priorytetem tego partnerstwa. Krój jej strojów meczowych w pełni odwzorowuje jej oczekiwania, to jak czuje się w trakcie testowania ich i to, jakie ma potrzeby na korcie. Rozgrywanie zwłaszcza długich i intensywnych meczów wymaga wygody, ubrania muszą być jak "druga skóra" i to jest cel, który On realizuje w projektach dla Igi - słyszymy od teamu Świątek.

- Ubrania meczowe były stworzone od podstaw. Takie szczegóły, jak dokładna, co do milimetra, długość bezrękawnika czy krój w okolicy ramion mają znaczenie dla Igi, gdy porusza się po korcie, robi wślizgi czy serwuje. Każdy ruch wymaga czegoś innego od ubrań i nie jest łatwo połączyć wszystkie potrzeby Igi, ale On się to udaje - dodaje team Świątek.

"Nike pewnie pluje sobie w brodę". Świątek powiedziała jedno słowo

Świątek w strojach On gra od roku. Kontrakt podpisała w marcu 2023 r. Nie ujawniono, jak długa jest ta umowa - słyszymy tylko, że to współpraca długofalowa. Wcześniej sponsorem technicznym Igi był japoński Asics. Do tej firmy Iga przeniosła się z giganta, jakim jest amerykański Nike.

- Nike pewnie pluje sobie w brodę. Ludzie stamtąd za późno Igę docenili. Jak ona podjęła decyzję, że już dłużej nie chce tej współpracy, to zrobili ofertę nie do przebicia przez absolutnie żadną firmę - tak mówił w rozmowie ze Sport.pl Piotr Sierzputowski w 2020 r., tuż po tym jak poprowadził Igę do jej pierwszego wielkoszlemowego triumfu w Roland Garros. - Finansowo Iga wyszłaby lepiej na zostaniu z Nike. Ale chciała czuć się doceniona, chciała czuć się wyjątkowo, więc przeszła do Asicsa. Nike nie chciał na przykład ubierać sztabu Igi. Dla nich to grosze, a dla Igi to była ważna sprawa. W Nike Iga była jedną z wielu - dodawał.

Przed rokiem, zmieniając Asics na On, Świątek znów pokazała, że nie chce być jedną z wielu. Iga jest jedyną tenisistką, której odzież i buty dostarcza szwajcarska firma. A ją i Bena Sheltona - jedynego tenisistę wspieranego przez On - "w rodzinie On" witał sam król Roger Federer. - Iga i Ben reprezentują kolejne pokolenie światowej klasy talentów. Oboje demonstrują ducha rywalizacji i ucieleśniają obecnych i przyszłych mistrzów tego sportu. Z przyjemnością witamy ich w rodzinie On - podkreślał jeden z tenisistów wszech czasów.

Ciekawe są kulisy wejścia Igi do tej rodziny. Team Świątek zdradza Sport.pl, co Iga powiedziała przedstawicielom On na pierwszym spotkaniu. - Gdy to partnerstwo się zaczynało, Iga powiedziała zespołowi On, że chce czuć się w ubraniach na korcie "powerful", czyli pełna siły. I On to zapewnia: tak właśnie Iga się czuje - słyszymy.

Iga testuje, a fani już mogą kupować

Oczywiście On ubiera nie tylko Świątek, ale też jej trenera, Tomasza Wiktorowskiego, trenera przygotowania fizycznego, Macieja Ryszczuka, i psycholog, Darię Abramowicz.

Jak wskazuje Silke Tegethof, część odzieży noszonej przez Igę i jej sztab, kibice mogą kupić w internetowym sklepie na oficjalnej stronie On Running. A wkrótce możemy się spodziewać nowości.

- Jako sportowiec On, Iga jest zawsze pierwszą, która ma możliwość nosić i testować nowe projekty, dlatego często ma dostęp do produktów dużo wcześniej, gdy nie ma ich jeszcze w sprzedaży - jak do podobającej się fanom różowej czapeczki czy bluzy z kapturem. Jej informacja zwrotna i opinia jest kluczowa dla zespołu On w rozwoju produktów i kolekcji - podsumowuje dla Sport.pl team Świątek.