Karty odkryte. Oto składy Legii i Pogoni na finał Pucharu Polski!

Na ten dzień co roku czekają wszyscy polscy kibice. Tradycyjnie 2 maja - z wyjątkiem sezonu pandemicznego - odbywa się finał Pucharu Polski. W ostatnich latach te rozgrywki zdecydowanie zyskały na prestiżu. Finał rozgrywany jest na Stadionie Narodowym. Urosły też nagrody - zwycięzca dostaje aż 5 milionów złotych.

Dzisiejszy finał zapowiada się bardzo emocjonująco. Dla Legii jest to tak naprawdę jedyna realna szansa na zapewnienie sobie udziału w europejskich pucharach - strata w lidze jest już zbyt wielka, a wygrana w Pucharze Polski gwarantuje udział w eliminacjach do Ligi Europy. Trudno też wyobrazić sobie, żeby w przypadku porażki pracę w Warszawie miał kontynuować Goncalo Feio. Nawet jeżeli Legia wygra, to nie jest wcale pewne, że będzie on prowadził drużynę w kolejnym sezonie.

Pogoń Szczecin wciąż może skończyć sezon Ekstraklasy na podium - jej strata do trzeciej w tabeli Jagiellonii Białystok wynosi tylko dwa punkty - ale kibice w Szczecinie na pewno liczą na to, że tym razem ich drużyna nie zaprzepaści szansy na pierwsze w historii trofeum - tak jak stało się to w meczu z Wisłą Kraków przed rokiem. Na zdobycie pucharu liczy też nowy właściciel Pogoni, który obiecał piłkarzom 2,5 miliona złotych nagrody - to połowa kwoty, którą zwycięzcy przekaże PZPN.

Poznaliśmy już składy na to spotkanie. Goncalo Feio zdecydował się posłać do boju taką jedenastkę:

Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek - Radovan Pankov - Steve Kapuadi - Ruben Vinagre - Juergen Elitim - Maxi Oyedele - Claude Goncalves - Luquinhas - Marc Gual - Ryoya Morishita

Takim składem na ten mecz wyjdzie Pogoń Szczecin:

Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist - Danijel Loncar - Leo Borges - Leonardo Koutris - Rafał Kurzawa - Joao Gamboa - Fredrik Ulvestad - Adrian Przyborek - Eftimis Kuluris - Kamil Grosicki

Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin rozpocznie się już o godzinie 16:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.