Tak Włosi patrzą na Hurkacza. Ależ słowa o Polaku

Hubert Hurkacz w tym tygodniu wkroczył na korty trawiaste i od razu zaprezentował świetną formę. W turnieju ATP 500 w Halle, gdzie triumfował w 2022 r., podczas tegorocznej edycji dotarł do finału, pokonując po drodze m.in. Alexandera Zvereva. W bezpośrednim meczu o tytuł przegrał jednak 6:7(8), 6:7(2) z Jannikiem Sinnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa reprezentanta Polski: Jesteśmy dobrą drużyną!

Włosi doceniają Hurkacza. Co za słowa o polskim tenisiście

Dla włoskiego tenisisty był to pierwszy turniej jako lider rankingu ATP. Media na Półwyspie Apenińskim nie kryją zachwycenia, zwłaszcza że to debiutancki triumf Sinner na korcie trawiastym, ale doceniają też postawę Huberta Hurkacza. "To było piękne zwycięstwo Włocha nad Hubertem Hurkaczem, który jak zawsze był na bardzo dobrym poziomie podczas gry na trawie, potrafiąc dać świetne show i odgrywając rolę doskonałego przeciwnika przeciwko Sinnerowi, który z dnia na dzień zyskiwał coraz więcej siły i świadomości. A dzisiejszy finał, przeciwko jego przyjacielowi i partnerowi w grze podwójnej Hubiemu, to wspaniała reklama" - podkreśla włoski tenisowy portal ubitennis.com.

"Hurkacz nie ustępował przeciwnikowi, ale w kluczowych momentach rozluźnił się, a te Jannik rozegrał wręcz perfekcyjnie" - podkreśla natomiast tamtejszy oddział Eurosportu. "Sinner musiał się jednak mocno napracować, by pokonać beznamiętnego Huberta Hurkacza, który nie został przełamany przez cały mecz i zmusił Włocha do pokonania go w dwóch równych tie-breakach" - podkreśla z kolei portal puntodebreak.com.

Hubert Hurkacz w poniedziałek oficjalnie zostanie siódmym zawodnikiem świata, co jest najlepszym wynikiem w historii męskiego tenisa w Polsce. - Gratulacje dla Jannika i jego trenera. To, co robicie, inspiruje i innych zawodników. Wielu stara się czerpać z waszych doświadczeń i iść taką samą drogą - powiedział Polak podczas ceremonii wręczenia nagród w kierunku Jannika Sinnera.