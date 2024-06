Co za thriller w finale Magdy Linette! Mordercze trzy sety z 678. tenisistką świata

Magda Linette tuż przed Wimbledonem przystąpiła do kwalifikacji turnieju w Eastbourne. Po zwycięstwie nad Yafan Wang awansowała do kolejnej fazy, gdzie czekała na nią 19-letnia Ranah Akua Stoiber, zawodniczka z siódmej setki rankingu WTA. I nie był to łatwy mecz dla Polki, która po wygranym pierwszym secie w drugim spisała się znacznie gorzej. Dopiero w trzecim wróciła na właściwe tory i potwierdziła wyższość nad przeciwniczką.

