Dreszczowiec w finale Hurkacz - Sinner. Rywal bił brawo Polakowi, ale koniec fatalny

W niedzielnym finale turnieju ATP 500 w Halle doszło do starcia między dwójką przyjaciół z touru: Hubertem Hurkaczem a Jannikiem Sinnerem. Do tej pory bilans bezpośrednich starć między nimi był remisowy, ale na trawie lepszy okazał się Sinner, który wygrał 7:6 (8), 7:6 (2). W trakcie finału Hurkacz miał jedną kapitalną akcję, po której rywal bił mu brawo. Mimo to Polak może być zadowolony, bo przed Wimbledonem będzie notowany najwyżej w karierze.

