Hurkacza skradł serca kibiców po finale. Po tym, co zrobił, zaczęli wiwatować

Hubert Hurkacz błyszczy formą przed Wimbledonem. Polak w niedzielę zmierzył się w finale turnieju w niemieckim Halle z Jannikiem Sinnerem. I choć zszedł z kortu pokonany, to zaimponował kibicom. Między innymi swoją pomeczową wypowiedzią. - To, co robicie, inspiruje i innych zawodników. Wielu stara się czerpać z waszych doświadczeń i iść taką samą drogą - zwrócił się do Włocha i jego sztabu.

