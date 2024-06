Iga Świątek znów napisała historię. Po raz czwarty w karierze i trzeci raz z rzędu zwyciężyła w Rolandzie Garrosie. W sobotę w finale pokonała w zaledwie godzinę i osiem minut Włoszkę Jasmine Paolini (7. WTA) 6:2, 6:1. Poczynania 23-latki oklaskiwał cały świat. Większość komentatorów była pod wrażeniem, jak kapitalny turniej rozegrała. Wyjątkiem był jednak John McEnroe, który w pewnym momencie skrytykował jej... wygląd. Od razu wywołał tym wielki skandal.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz - Selekcjoner reprezentacji

Legendarny John McEnroe okrył się hańbą. Tak powiedział o Idze Świątek. "Po prostu katastrofa"

Legendarny amerykański tenisista, były czterokrotny mistrz US Open i trzykrotny triumfator Wimbledonu komentował finał z udziałem Świątek na antenie NBC. W pewnym momencie wypalił dość osobliwą uwagę. - Mogłaby rzucić na siebie trochę makijażu - powiedział. Zasugerował także, że powinna tak zrobić, ponieważ jej sponsorem jest Lancome. Firma, z którą Polka nawiązała współpracę, zajmuje się produkcją luksusowym perfum i kosmetyków do makijażu. Zastanawiał się nawet, czy zrobiłaby to za odpowiednią cenę.

Słowa McEnroe'a natychmiast spotkały się ze stanowczą reakcją kibiców. Fani nie mogli uwierzyć, że pozwolił sobie na tak niestosowne teksty. - Aż boli mnie brzuch, gdy słyszę, jak McEnroe krytykuje Igę za to, że nie nosiła więcej makijażu podczas tego finału - skomentował jeden z użytkowników na portalu X. - Czy McEnroe poważnie mówi o Idze noszącej makijaż, podczas gdy ona zdobywa czwarty tytuł RG? - pytał z niedowierzaniem kolejny. - Fakt, że nadal jest komentatorem, to hańba - napisał inny.

Byłemu tenisiście oberwało się także za przedmiotowe podejście do kobiet. - Co za seksistowski k***s, John McEnroe - oburzała się jedna z internautek. - Czy gdyby role się odwróciły i mężczyźni cały czas nosili makijaż, to czy McEnroe powiedziałby to samo o Hubim? - zastanawiał się inny z komentujących. - Cieszę się, że nie tylko ja to słyszę, cieszmy się, że to ostatni rok tej umowy z NBC, bo to po prostu katastrofa. Nie pamiętam, żeby był tak zły w ESPN, chociaż, że na szczęście nie komentował tam meczów kobiet - zauważył kolejny.