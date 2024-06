Świątek chwali się zdjęciami z sesji. "Moje ulubione miejsce"

Sesja zdjęciowa z trofeum im. Suzanne Lenglen to od lat tradycja Roland Garros, ale niemal nieodłączną częścią tego wydarzenia staje się udział Igi Świątek. Polka była bohaterką czterech z ostatnich pięciu takich sesji, tylko w 2021 roku "pożyczając" na chwilę puchar Barborze Krejcikovej. Prawdziwy monopol, można by rzec.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz - Selekcjoner reprezentacji

Francuski turniej, polska królowa, polska kreacja

Na tegorocznej sesji Świątek zaprezentowała się wyjątkowo szykownie, promieniejąc wręcz w kreacji polskiej projektantki Magdy Butrym. Granatowe spodnie, beżowy top, czerwone buty, elegancko upięty kok i intensywnie czerwona szminka. Wszystko to dopełnione oczywiście ulubionym trofeum, którego podnoszenie wcale łatwe nie jest, bo waży aż 10 kg. Szczegóły wydarzenia opisywał na naszych łamach naoczny świadek Łukasz Jachimiak.

Świątek ma swoje miejsce na ziemi

Choć miejsce sesji nie było tak efektowne jak zazwyczaj, bo z uwagi na wizytę prezydenta USA Joe Bidena we Francji, większość centrum Paryża jest wyłączone z ruchu, to Świątek i tak zaprezentowała się znakomicie. Sama zresztą wstawiła zdjęcia z sesji w mediach społecznościowych. Mistrzyni paryskiej mączki dorzuciła też podpis. "Dziękuję Paryżu. Jesteś moim ulubionym miejscem do gry, uśmiechania się oraz założenia na siebie czegoś ładnego raz na jakiś czas".

Warto dodać, że choć "mączkowa" część tegorocznego cyklu WTA dobiegła właśnie końca, najlepsze tenisistki świata z Igą Świątek na czele powrócą jeszcze na korty Roland Garros. Mowa oczywiście o igrzyskach olimpijskich w Paryżu, rozgrywanych właśnie tam. Po nich co prawda sesji z trofeum Suzanne Lenglen nie będzie. Ale taka ze złotem olimpijskim? Na to szanse już zdecydowanie są i Świątek z pewnością zechce do takowej doprowadzić.