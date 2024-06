Roland Garros wstrząsnął czołówką rankingu ATP, ale Hurkacz utrzymał pozycję

Hiszpan Carlos Alcaraz w niedzielę zdobył swój trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. 21-latek zwyciężył w Roland Garros w Paryżu, pokonując w finale Niemca Alexandra Zvereva 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 po ponad czterogodzinnym pojedynku. Jak się okazuje, wyniki paryskiego turnieju doprowadzą do dużych zmian w czołówce światowego rankingu.

Djoković z pierwszego na trzecie, nowy lider. Tak zmieni się ranking ATP

Najboleśniej te zmiany odczuje dotychczasowy lider rankingu ATP Novak Djoković. 37-letni Serb, który w zeszłym roku zwyciężył w Paryżu, teraz był zmuszony wycofać się w ćwierćfinale z powodu kontuzji kolana. Przez to straci aż 1600 punktów i z dorobkiem 8360 spadnie z pierwszego na trzecie miejsce.

Nową "jedynką", jak to wiadomo już od kilku dni, będzie Włoch Jannik Sinner. 22-latek w Paryżu dotarł do półfinału, gdzie po pięciosetowej batalii uległ Carlosowi Alcarazowi. Jednak mimo wszystko Sinner zyskał aż 755 punktów, co z 9525 punktami pozwala mu zostać najlepszym obecnie tenisistą świata.

Na pozycję wicelidera wskoczył niedzielny zwycięzca. Carlos Alcaraz ma obecnie w dorobku 8580 punktów i choć traci do Sinnera prawie tysiąc, to jednak zdołał o 220 punktów wyprzedzić Novaka Djokovicia. Przed Hiszpanem jednak wielkie wyzwanie, bo na Wimbledonie od 1 lipca to on będzie bronił tytułu i 2000 punktów zdobytych przed rokiem.

Hubert Hurkacz, który dochodząc do IV rundy w Paryżu zyskał 110 punktów, utrzymał ósmą pozycję. Z czołowej dziesiątki wypadł Grek Stefanos Tsitsipas, który spadł na 11. pozycję. W jego miejsce do TOP 10 awansował Australijczyk Alex de Minaur.

Ranking ATP, który będzie obowiązywał od 10 czerwca:

1. Jannik Sinner (Włochy) - 9525 punktów

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 8580

3. Novak Djoković (Serbia) - 8360

4. Alexander Zverev (Niemcy) - 6885

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) - 6485

6. Andriej Rublow (Rosja) - 4710

7. Casper Ruud (Norwegia) - 4025

8. Hubert Hurkacz (Polska) - 3995

9. Alex de Minaur (Australia) - 3845

10. Grigor Dimitrow (Bułgaria) - 3775