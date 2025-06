Niedawno zakończył się wielkoszlemowy Roland Garros. Niestety Iga Świątek odpadła w półfinale z Aryną Sabalenką, więc nie obroniła tytułu, wywalczonego aż trzy razy z rzędu. Ostatecznie w tym roku najlepsza była Coco Gauff. Jeśli chodzi o grę mężczyzn, to najlepszy okazał się Carlos Alcaraz.

Siostry Williams oficjalnie ogłaszają

Emocje po finałach nie zdążyły jeszcze opaść, a siostry Serena i Venus Williams ogłosiły w serwisie X uruchomienie własnego podcastu. "Najbardziej utytułowane siostry w historii sportu - łączą siły z X, aby uruchomić nowy podcast wideo, dając fanom miejsce w pierwszym rzędzie, by śledzić ich relacje na najbardziej tętniącej życiem platformie medialnej na świecie" - czytamy.

Pierwszy odcinek zaplanowano na sierpień. "Jesteśmy bardzo podekscytowane uruchomieniem naszego nowego podcastu, miejsca, w którym będziemy dzielić się naszymi osobistymi historiami, prowadzić autentyczne rozmowy, zwracać uwagę na ważne tematy i dużo się śmiać" - powiedziały Venus i Serena Williams.

"Ta platforma daje nam szansę na bezpośredni kontakt z naszymi fanami, którzy wspierali nas przez całą naszą karierę i jesteśmy podekscytowane możliwością nawiązania kontaktu z publicznością, starą i nową, w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiłyśmy" - dodały.

"Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani"

Serena i Venus Williams zgromadziły łącznie 11,8 miliona obserwujących na X. Program będzie współprodukowany przez Serena's Nine Two Six Productions. "Venus i Serena są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych sportowców na świecie, a ich decyzja o współpracy z X stawia je w centrum naszej szybko rozwijającej się strategii oryginalnych treści" - powiedział Mitchell Smith, szef działu oryginalnych treści w X.

"W 2025 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost liczby programów premium i nie możemy się doczekać, aby wykorzystać ten sukces. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z nimi" - dodał.