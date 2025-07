Osaka prowadziła 3:0 i się zaczęło! Nieprawdopodobny mecz z Rosjanką

Naomi Osaka to dwukrotna mistrzyni Australian Open, a także US Open. Widać więc, że idealnie czuje się na twardej nawierzchni. Zdecydowanie gorzej w przeszłości radziła sobie na trawie. Na Wimbledonie jej najlepszym wynikiem była trzecia runda. I osiągnęła ją dwukrotnie - w 2017 i 2018 roku. Podobna sztuka udała jej się w tym roku, ale przed piątkowym pojedynkiem ambicje Japonki były zdecydowanie większe. Chciała w końcu awansować do drugiego tygodnia gry w Londynie.

Kapitalny pierwszy set Naomi Osaki. Wszystko pod kontrolą

By tak się stało, musiała pokonać Anastazję Pawluczenkową, z którą los skojarzył ją w trzecim spotkaniu tegorocznego turnieju. Panie dzieliły raptem trzy miejsca w rankingu WTA, ale już bilans bezpośrednich spotkań przemawiał za Osaką - dwukrotnie triumfowała nad Rosjanką, a raz musiała uznać jej wyższość.

I kapitalnie Japonka rozpoczęła ten mecz, bo od szybkiego przełamania. I to już w drugim gemie. Po chwili prowadziła 3:0. Grała zdecydowanie spokojniej i bardziej precyzyjnie, co jest kluczowe na kortach trawiastych. Później rywalizacja nieco się wyrównała. Na tyle, że w siódmej odsłonie partii Pawluczenkowa była w stanie doprowadzić do przełamania powrotnego. Ale to było na tyle. Kilka minut później Osaka znów wywalczyła break pointa i ponownie go wykorzystała, by finalnie wygrać 6:3.

Było już blisko, ale Osaka nie dała rady. Pawluczenkowa wróciła do gry

Drugi set nie zaczął się jednak dla Japonki najlepiej. Kibice wierzyli, że pójdzie za ciosem, ale zamiast tego dała się przełamać przy pierwszym gemie serwisowym. Ba, w kolejnym również miała spore kłopoty i rywalka mogła prowadzić już 4:0. Osaka się jednak wybroniła i wzięła ostro do pracy. Zaczęła stopniowo odrabiać stratę. I po 25 minutach drugiej partii było już 3:3. Wszystko zmierzało ku tie-breakowi, aż nagle Japonka dostała szansę, by szybciej zakończyć mecz. W dziewiątym gemie miała dwa break pointy na 5:4, ale Pawluczenkowa wyszła z opresji. I niewykorzystana szansa zemściła się na Osace, bo po chwili przełamała ją Rosjanka i wygrała 6:4.

Szaleństwo w trzecim secie

O losach tego meczu zadecydował więc trzeci set, całkowicie szalony. Na początku Pawluczenkowa grała jak nakręcona, a coraz większa frustracja i nerwy były u Japonki. Już w drugim gemie Rosjanka przełamała Osakę, by po chwili prowadzić 3:0. Mimo wszystko była liderka rankingu WTA nie zamierzała odpuszczać. Efekt? Zwrot akcji, głośne okrzyki z jej ust i wyrównanie 3:3. W siódmym gemie miała nawet szansę na przełamanie, ale nie potrafiła postawić kropki nad "i". I w tym secie, podobnie jak w poprzednim, znów niewykorzystana okazja się na niej zemściła. Na tyle, że odpadła z turnieju. I to mimo że w tym meczu zaserwowała aż 15 asów! Spotkanie trwało dwie godziny i sześć minut.

Anastazja Pawluczenkowa - Naomi Osaka 3:6, 6:4, 6:4

Tym samym to Pawluczenkowa awansowała do czwartej rundy. Ale nie jest to jej najlepszy wynik. Najdalej w karierze na Wimbledonie dotarła do ćwierćfinału - 2014. Teraz zmierzy się z Diane Parry lub Sonay Kartal.