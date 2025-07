Tak Niemcy nazwali Ewę Pajor przed meczem z Polską. Poszło w świat

Już w piątek, 4 lipca reprezentacja Polski rozpocznie Euro. Zmierzy się z jednym z faworytów do medalu - drużyną Niemiec. Mimo to wierzymy, że prowadzony przez Ninę Patalon zespół bardzo dobrze zainauguruje rozgrywki. Pomóc ma w tym oczywiście nie kto inny jak Ewa Pajor. "Wszystko sprawdzało się oczywiście do jednego - jak Pajor zatrzymać. Minge wspominała o jej niezwykłej szybkości. Wueck mówił, że Polska to zespół, który może polegać na indywidualnościach, czyli - znów - głównie na Pajor" - relacjonował czwartkową konferencję prasową kadry Niemiec Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Oto jak niemieckie media piszą o Pajor. Wymowne słowa przed meczem z Polską

Od paru dni niemieckie media piszą wyłącznie o naszej zawodniczce, która w latach 2015-24 występowała w VfL Wolfsburg. "Ona dźwiga brzemię kraju. Ewa Pajor jest dla żeńskiej reprezentacji Polski równie ważna, jak Robert Lewandowski dla męskiej kadry. Pajor jest kołem ratunkowym i postacią przewodnią dla żeńskiej drużyny" - napisał choćby portal FrankfurterRundschau.

Dziennik "Bild" zwrócił za to uwagę na jedną z niemieckich zawodniczek Janinę Minge, która ma powstrzymać piłkarkę FC Barcelony. "Nasz policjant defensywny musi 'aresztować' Messiego z Polski" - brzmi tytuł artykułu. Nazwano ją tak, gdyż w 2019 roku została funkcjonariuszką policji i pełni tę funkcję do dziś. Niemieckie Sky Sports zacytowało za to słowa innej zawodniczki VfL Wolfsburg Jule Brand. - Bardzo trudno ją powstrzymać; jest bardzo aktywna, bardzo szybka, bardzo niebezpieczna i 'lodowata' przed bramką - mówiła o Pajor.

"Bardzo niebezpieczna: reprezentacja Niemiec ostrzegana przed Pajor" - brzmi tytuł artykułu ran.de. Na tym jednak nie poprzestano. Portal stwierdził, że w porównaniu do FC Barcelony Pajor w reprezentacji Polski jest bardzo "samotna". I nie ma zatem przesady w słowach Dawida Szymczaka, który napisał wprost, co sądzą o nas inne kraje. "Polska przyjeżdża na ten turniej jako drużyna Ewy Pajor. Tak nas widzi Europa" - podsumował.

Hiszpański "El Pais" uważa nawet, że Pajor "zrewolucjonizowała reprezentację Polski". Angielski serwis BBC przedstawił za to jej "drogę do stania się najskuteczniejszą napastniczką na świecie". Dziennikarze piszą, że "niewiele osób dawałoby Polsce szanse na sukces w tym turnieju, zwłaszcza że jest to druga najniżej notowana drużyna na Euro 2025". Ale wspomnieli o naszej "gwieździe", czyli Pajor, która może zrobić różnicę. I zaprezentowano jej statystyki z tego sezonu: 61 meczów, 47 goli i 19 asyst.